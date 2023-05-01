Необдуманный манёвр привёл к серьёзному ДТП

28 апреля в Первомайском районе Новосибирска произошло ДТП в результате которого пострадало 2 человека - они госпитализированы. Автомобиль Toyota Avensis столкнулся с автомобилем Hyundai Accent и вытолкнул его на встречную полосу под кроссовер Haval.



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