Необдуманный манёвр привёл к серьёзному ДТП

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28 апреля в Первомайском районе Новосибирска произошло ДТП в результате которого пострадало 2 человека - они госпитализированы. Автомобиль Toyota Avensis столкнулся с автомобилем Hyundai Accent и вытолкнул его на встречную полосу под кроссовер Haval.
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