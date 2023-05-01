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Необдуманный манёвр привёл к серьёзному ДТП

Необдуманный манёвр привёл к серьёзному ДТП

Автор:
01 мая 2023 12:11
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   
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28 апреля в Первомайском районе Новосибирска произошло ДТП в результате которого пострадало 2 человека - они госпитализированы. Автомобиль Toyota Avensis столкнулся с автомобилем Hyundai Accent и вытолкнул его на встречную полосу под кроссовер Haval.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   
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5  комментариев
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6k
VL Час назад
вспомнишь тут про совет не держать вывернутыми в сторону поворота (разворота) колёса...
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13k
Artem 7 минут назад
Акцент сейчас, почти как приора. Если тонированный наглухо, а еще любят китайский ксенон в противотуманках, - то 100% сидит дибилоид. И еще сабвуфер у него есть всегда )). "Джентельменский" набор дегрода
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1k
Провокатор Полчаса назад
Надеюсь рег передал запись в ГИБДД и мудака на Hyundai признают виновным.
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8k
mbr Полчаса назад
Ну чувак на Уазике тоже молодец..
Лететь х...р знает куда, и не важно что впереди. Дави педаль.
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