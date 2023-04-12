Авария дня. "Четвёрка" лоб в лоб столкнулась с грузовиком

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10 апреля на автодороге А-108 между трассами М-2 «Крым» и М-4 «Дон» 38-летний водитель автомобиля ВАЗ-2104 выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с грузовиком МАН, который, в свою очередь, протаранил попутный УАЗ Патриот.
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59-летний водитель «уазика» получил травмы грудной клетки и ушиб живота, водитель «четвёрки» – повредил грудную клетку и голову. Обоих мужчин госпитализировали в Ступинскую клиническую больницу.
Участь пассажира «Жигулей» была намного печальней: его ранения оказались смертельны.
Детали инцидента устанавливают правоохранители.
Участь пассажира «Жигулей» была намного печальней: его ранения оказались смертельны.
Детали инцидента устанавливают правоохранители.
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