FISHKINET
Сообщество Аварии 6534 поста • 540 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Авария дня. "Четвёрка" лоб в лоб столкнулась с грузовиком

Авария дня. "Четвёрка" лоб в лоб столкнулась с грузовиком

Автор:
12 апреля 2023 11:23
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   смертельная авария   
211
3
1
10 апреля на автодороге А-108 между трассами М-2 «Крым» и М-4 «Дон» 38-летний водитель автомобиля ВАЗ-2104 выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с грузовиком МАН, который, в свою очередь, протаранил попутный УАЗ Патриот.
Предыдущая часть

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   смертельная авария   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Андрей Час назад
Жаль водителя УАЗа. Вообще ни за что в реанимацию отправился.

на четвёрке уснул что ли или поплохело?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дальнобой

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

7098



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Кто такой "крючник"? Забытая, но хлебная во всех смыслах профессия прошлого
Кто такой "крючник"? Забытая, но хлебная во всех смыслах профессия прошлого
Интересные факты о съемках фильма "Назад в будущее", о которых многие не знают
Интересные факты о съемках фильма "Назад в будущее", о которых многие не знают
Набирающие популярность в сообществах
Огурцы и помидоры – не овощи
Огурцы и помидоры – не овощи
В Свердловском посёлке Кузино задержали педофила, который работал учителем музыки
В Свердловском посёлке Кузино задержали педофила, который работал учителем музыки
Redkey презентует свои новые пылесосы на Российской неделе высоких технологий
Redkey презентует свои новые пылесосы на Российской неделе высоких технологий
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Смешно ей...

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#автомир#животные#кино#дтп#шоу бизнес#Автовсячина#полиция#картинки
#Юмор#интересно#история#подборка#факты#люди#Мемы#Разное#дети#наука
#в мире#автомобили#машина#Прикол#аварии#авто аварии#удивительно#Жизнь#знаменитости#позитив
Бесплатно навсегда: и такое бывает Бесплатно навсегда: и такое бывает Авария дня. Solaris на огромной скорости влетел в грузовик на встречной полосе Авария дня. Solaris на огромной скорости влетел в грузовик на встречной полосе Авария дня. Машину скрутило в бараний рог Авария дня. Машину скрутило в бараний рог Авария дня. Лобовое ДТП в Свердловской области Авария дня. Лобовое ДТП в Свердловской области Авария дня. 56-летний водитель вылетел с дороге и сбил ребёнка Авария дня. 56-летний водитель вылетел с дороге и сбил ребёнка Авария дня. BMW-обочечник устроил ДТП на встречной полосе Авария дня. BMW-обочечник устроил ДТП на встречной полосе

На что жалуетесь?

Вернуться