Авария дня. "Четвёрка" лоб в лоб столкнулась с грузовиком

10 апреля на автодороге А-108 между трассами М-2 «Крым» и М-4 «Дон» 38-летний водитель автомобиля ВАЗ-2104 выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с грузовиком МАН, который, в свою очередь, протаранил попутный УАЗ Патриот.