Устроивших драку на борту самолёта пассажиров оштрафовали на полмиллиона рублей

Авиадебоширов из Ямало-Ненецкого округа задержали и возбудили против них уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц). Одного из них поместили на два месяца СИЗО.

Сегодня стало известно, что ввиду смягчающих обстоятельств суд не стал отправлять мужчин в колонию, назначив им лишь крупные штрафы.