Устроивших драку на борту самолёта пассажиров оштрафовали на полмиллиона рублей

Отправлять авиадебоширов в колонию не стали из-за положительных характеристик, наличия малолетних детей, деятельное раскаяние и прочих смягчающих обстоятельств.
Двое мужчин схлестнулись в рукопашной схватке на рейсе Иркутск-Москва 30 октября 2023 года. Их пытались успокоить другие пассажиры, но их усилия успехом не увенчались. Тогда командиру воздушного судна пришлось экстренно сажать самолёт в Сыктывкаре.
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Авиадебоширов из Ямало-Ненецкого округа задержали и возбудили против них уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц). Одного из них поместили на два месяца СИЗО.
Сегодня стало известно, что ввиду смягчающих обстоятельств суд не стал отправлять мужчин в колонию, назначив им лишь крупные штрафы.
"Каждому с учетом положительных характеристик личности подсудимых, возмещения ими морального вреда потерпевшему путем передачи денежных средств, наличия несовершеннолетних детей у виновных назначено наказание в виде штрафа в размере 300 000 и 250 000 рублей соответственно", — говорится в сообщении Сыктывкарского городского суда.
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Одна говорила:
- Котик, закрой окно, мне дует!
А другая:
- Масик , открой окно, мне жарко!
?
А можно вместо реального срока по 500р в день штрафа заплатить? Это же и в обратную сторону должно работать)))
Раньше штрафы были привязаны к МРОТ,сейчас берутся будто от фонаря.
"наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до четырех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до семи лет."