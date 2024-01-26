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Устроивших драку на борту самолёта пассажиров оштрафовали на полмиллиона рублей

Устроивших драку на борту самолёта пассажиров оштрафовали на полмиллиона рублей

Автор:
26 января 2024 14:58
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Дебоширы   Суд   драка   самолёт   уголовное дело   штраф   
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Отправлять авиадебоширов в колонию не стали из-за положительных характеристик, наличия малолетних детей, деятельное раскаяние и прочих смягчающих обстоятельств.

Двое мужчин схлестнулись в рукопашной схватке на рейсе Иркутск-Москва 30 октября 2023 года. Их пытались успокоить другие пассажиры, но их усилия успехом не увенчались. Тогда командиру воздушного судна пришлось экстренно сажать самолёт в Сыктывкаре.

Авиадебоширов из Ямало-Ненецкого округа задержали и возбудили против них уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц). Одного из них поместили на два месяца СИЗО.


Сегодня стало известно, что ввиду смягчающих обстоятельств суд не стал отправлять мужчин в колонию, назначив им лишь крупные штрафы.


"Каждому с учетом положительных характеристик личности подсудимых, возмещения ими морального вреда потерпевшему путем передачи денежных средств, наличия несовершеннолетних детей у виновных назначено наказание в виде штрафа в размере 300 000 и 250 000 рублей соответственно", — говорится в сообщении Сыктывкарского городского суда.

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Метки: Видео   Дебоширы   Суд   драка   самолёт   уголовное дело   штраф   
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14  комментариев
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822
бдятел Полчаса назад
Смягчающие обстоятельства... Это значит что их простили все, летевшие тем бортом и компания перевозчик или просто как обычно - занос сколько надо куда следует?! что за бред.. дебилов дОлжно переучивать.
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1k
Kra 7 минут назад
Кто знает из-за чего подрались-то? Честь даМ?
Одна говорила:
- Котик, закрой окно, мне дует!
А другая:
- Масик , открой окно, мне жарко!
?
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1k
Killa 11 минут назад
Почему такие ролики всегда снимают на нокию?
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−8
Qwerty Group 39 минут назад
за 3 месяца отсидки по 50тыс штрафа скинули, то есть по 16000 в месяц примерно. Это так у нас свобода ценится? Даже в Тае, если денег на оплату штрафа нет, можно отсидеть - 1 день списывает 500 бат (1350 рублей примерно). А у нас получается 500р в день.
А можно вместо реального срока по 500р в день штрафа заплатить? Это же и в обратную сторону должно работать)))
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51k
Элек Мек Час назад
Ни капли не защищая этих людей,просто поясните-из чего складывается сумма штрафа?
Раньше штрафы были привязаны к МРОТ,сейчас берутся будто от фонаря.
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842
Шурман 2 часа назад
Ну и правильно . В самолете и так атмосфера не очень веселая особенно когда тебе навязывают купить кофе или еще что то . Эти оболтусы и другим настроение подпортили . Про наличие малолетних детей то у них есть мать и отцы должны отвечать за свои действия .
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41
ГТА Форевер Александр Ломовицкий Полчаса назад
Нет такой авиакомпании! И самолеты с Краснодара уже как два года не летают!
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