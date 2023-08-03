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Суд оштрафовал 56-летнего мужчину за списывание во время сдачи ЕГЭ

Суд оштрафовал 56-летнего мужчину за списывание во время сдачи ЕГЭ

Автор:
03 августа 2023 18:17
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Санкт-Петербург   егэ   мужчина   суд   шпаргалка   штраф   
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Самое смешное в этой истории, что мужчина много лет работает репетитором.

Петербуржец далеко не школьного возраста крайне неудачно сдал ЕГЭ по математике в школе Пушкинского района города. Мужчину поймали с поличным за списыванием готовых ответов со шпаргалки и попросили покинуть класс.

Инцидент, как сообщают СМИ, произошёл в конце июня. Видеозапись с экзамена наблюдатели предоставили мировому судье, который вчера назначил 56-летнему мужчине штраф в размере трёх тысяч рублей. На судебное заседание нарушитель не явился, также пояснения своим действиям он не дал и во время сдачи экзамена, молча покинув класс.

По данным издания "Фонтанка", герой истории уже много лет работает репетитором по физике и математике. Зачем мужчина решил сдать госэкзамен не сообщается. Скорее всего, хотел поступить в университет.


Известно, что ещё один из городских судов рассмотрел дело о списывании во время экзамена в отношении выпускницы. Правда, судья не стала штрафовать девушку, а вынесла устное предупреждение.

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Метки: Видео   Санкт-Петербург   егэ   мужчина   суд   шпаргалка   штраф   
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