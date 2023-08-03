Суд оштрафовал 56-летнего мужчину за списывание во время сдачи ЕГЭ

По данным издания "Фонтанка", герой истории уже много лет работает репетитором по физике и математике. Зачем мужчина решил сдать госэкзамен не сообщается. Скорее всего, хотел поступить в университет.

Известно, что ещё один из городских судов рассмотрел дело о списывании во время экзамена в отношении выпускницы. Правда, судья не стала штрафовать девушку, а вынесла устное предупреждение.