Суд оштрафовал 56-летнего мужчину за списывание во время сдачи ЕГЭ

Самое смешное в этой истории, что мужчина много лет работает репетитором.
Петербуржец далеко не школьного возраста крайне неудачно сдал ЕГЭ по математике в школе Пушкинского района города. Мужчину поймали с поличным за списыванием готовых ответов со шпаргалки и попросили покинуть класс.
Инцидент, как сообщают СМИ, произошёл в конце июня. Видеозапись с экзамена наблюдатели предоставили мировому судье, который вчера назначил 56-летнему мужчине штраф в размере трёх тысяч рублей. На судебное заседание нарушитель не явился, также пояснения своим действиям он не дал и во время сдачи экзамена, молча покинув класс.
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По данным издания "Фонтанка", герой истории уже много лет работает репетитором по физике и математике. Зачем мужчина решил сдать госэкзамен не сообщается. Скорее всего, хотел поступить в университет.
Известно, что ещё один из городских судов рассмотрел дело о списывании во время экзамена в отношении выпускницы. Правда, судья не стала штрафовать девушку, а вынесла устное предупреждение.
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