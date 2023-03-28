Агрессивный водитель напал на контролёра московского паркинга

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Автомобилисту припарковавшемуся с нарушением ПДД не понравилось, что его правонарушение фиксируют и не придумал ничего лучшего, чем распустить кулаки.
"Автомобилист-нарушитель напал на контролёра "Московского паркинга" на Большой Тульской улице — такие действия противоправны и недопустимы. Мы обратились в полицию — теперь по закону агрессивному мужчине грозит до 10 лет лишения свободы за нападение на должностное лицо.
Водитель припарковал авто под запрещающим знаком и отказался уезжать, когда контролёр указал ему на нарушение. Тогда работник АМПП зафиксировал номер машины. После этого автомобилист напал на него, несколько раз ударил по голове и уехал. Мы передали всю информацию и видеозапись в правоохранительные органы.
Контролеры "Московского паркинга" — это работники Транспортного комплекса Москвы, они поддерживают порядок на парковках и фиксируют неправильно припаркованные автомобили, которые мешают другим участникам дорожного движения и создают опасность возникновения ДТП", - заявили в Дептрансе.
Водитель припарковал авто под запрещающим знаком и отказался уезжать, когда контролёр указал ему на нарушение. Тогда работник АМПП зафиксировал номер машины. После этого автомобилист напал на него, несколько раз ударил по голове и уехал. Мы передали всю информацию и видеозапись в правоохранительные органы.
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Контролеры "Московского паркинга" — это работники Транспортного комплекса Москвы, они поддерживают порядок на парковках и фиксируют неправильно припаркованные автомобили, которые мешают другим участникам дорожного движения и создают опасность возникновения ДТП", - заявили в Дептрансе.
"Симоновским межрайонным следственным отделом следственного управления по Южному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
По данным следствия, 22 марта 2023 года, 38-летний мужчина, находясь на улице Большая Тульская в городе Москве, нанес два удара кулаком в область лица контролеру отдела контроля городских парковок ГКУ «АМПП» , который осуществлял фотофиксацию автомобилей, после чего злоумышленник скрылся с места происшествия на своём автомобиле.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и местонахождение лица, причастного к совершению данного преступления", - сообщили в столичном управлении Следственного комитета.
По данным следствия, 22 марта 2023 года, 38-летний мужчина, находясь на улице Большая Тульская в городе Москве, нанес два удара кулаком в область лица контролеру отдела контроля городских парковок ГКУ «АМПП» , который осуществлял фотофиксацию автомобилей, после чего злоумышленник скрылся с места происшествия на своём автомобиле.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и местонахождение лица, причастного к совершению данного преступления", - сообщили в столичном управлении Следственного комитета.
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