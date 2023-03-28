Агрессивный водитель напал на контролёра московского паркинга

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"Автомобилист-нарушитель напал на контролёра "Московского паркинга" на Большой Тульской улице — такие действия противоправны и недопустимы. Мы обратились в полицию — теперь по закону агрессивному мужчине грозит до 10 лет лишения свободы за нападение на должностное лицо.Водитель припарковал авто под запрещающим знаком и отказался уезжать, когда контролёр указал ему на нарушение. Тогда работник АМПП зафиксировал номер машины. После этого автомобилист напал на него, несколько раз ударил по голове и уехал. Мы передали всю информацию и видеозапись в правоохранительные органы.Контролеры "Московского паркинга" — это работники Транспортного комплекса Москвы, они поддерживают порядок на парковках и фиксируют неправильно припаркованные автомобили, которые мешают другим участникам дорожного движения и создают опасность возникновения ДТП", - заявили в Дептрансе.