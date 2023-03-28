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Агрессивный водитель напал на контролёра московского паркинга

Агрессивный водитель напал на контролёра московского паркинга

Автор:
28 марта 2023 08:55
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   
707
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Автомобилисту припарковавшемуся с нарушением ПДД не понравилось, что его правонарушение фиксируют и не придумал ничего лучшего, чем распустить кулаки.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   
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25  комментариев
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52k
dima423 Час назад
вот долбайоп сам же себя наказал...у меня как то была такая же фигня, ждал ребенка, подошел этот контролер, предупредил что тут нельзя стоять, я спокойно взял и отъехал...и всего делов то)
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2k
Куртуазный Маньерист 17 минут назад
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6k
Дмитрий 36 минут назад
Да.Да. Да чего там !до 10"! До 20, а то и тридцати ему грозит. Если бы у как, как по мнения этого бездаря написавшего "до 10 лет" всем в таких ситуациях(и похожих) давали столько, сколько хотят подобные "бездари" уже бы сидело больше половины страны. Дадут ему штраф максимум. Ни о каком лишении свободы речи не идёт. А если будет грамотный адвокат, то и 318 не будет, а будет просто побои и копеечным штрафом.
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1k
SmartCat101 37 минут назад
надеюсь этот быдловатолысоватый крендель присядет , там у него будет время подумать как надо свое ведро парковать и как реагировать на замечания....
и возможно даже о том, что за свои слова и поступки нужно отвечать.
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54k
Олег 41 минуту назад
а с каких пор парковщики стали представителями власти?
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2k
Р Х 50 минут назад
Плешивый чушпан на говнотачке на ровном месте срок поднял себе.
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74k
Viktor 51 минуту назад
Просто тупорылое быдло.
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879
kolobok263 54 минуты назад
сколько же нервных неадекватов.....
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6k
Sanar Час назад
"возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)."
С каких пор торгаши парковочными местами стали представителями власти?
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48k
Элек Мек Час назад
Человек скромный,тонкого душевного устройства,стесняется когда его снимают.)))
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9k
SSD Час назад
Нравятся мне такие статьи, когда дебилы сами себе придумывают "геморрой" на 10 лет тюрьмы)
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5k
Андрей Час назад
38-летний? А выглядит на все 50+
Что с людьми происходит? На ровном месте себе проблем заработал.
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