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ДТП на автомобиле каршеринга по поддельному аккаунту

ДТП на автомобиле каршеринга по поддельному аккаунту

Автор:
13 марта 2023 10:52
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   автомобили   видео   дтп   машина   
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16-летний подросток с 15-летними пассажирами попали в серьёзную аварию в городе Троицке. Позже выяснилось, что автомобиль взяли в аренду на чужой аккаунт. ДТП попало на камеры наружного наблюдения.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   автомобили   видео   дтп   машина   
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8  комментариев
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26k
Федор 3 часа назад
Что то многовато пассажиров вылазит из салона))
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9k
МихА 2 часа назад
Прикольно... И с кого теперь взыскивать ущерб?
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8k
Billi_Bons 2 часа назад
Не знаю, как у вас, но у меня складывается впечатление, что больше половины пользователей каршеринга ездят по поддельным аккаунтам.
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12k
кот базилий 2 часа назад
Таких дебилов юных много ночью катаются, человек по 8 набиваются.
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3k
Едондер пуп 3 часа назад
"16-летний подросток с 15-летним пассажиром..." Пассажир расчетверился от удара как минимум))
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