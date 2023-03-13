ДТП на автомобиле каршеринга по поддельному аккаунту

673
2
1
16-летний подросток с 15-летними пассажирами попали в серьёзную аварию в городе Троицке. Позже выяснилось, что автомобиль взяли в аренду на чужой аккаунт. ДТП попало на камеры наружного наблюдения.
Источник:
Ссылки по теме:
- Раритетный кабриолет Chevrolet Impala 1974 года попал в ДТП в Москве
- Авария дня. Спорткар «Логан» выходит на автостраду
- Tesla не виновата в громком ДТП с погибшими в Китае
- Авария дня. В Волгоградской области женщина на «Гранте» попала в смертельное ДТП
- Авария дня. В Магнитогорске водитель BMW уходил от столкновения и влетел в пешеходов
Метки: аварии авто авто аварии автомобили видео дтп машина
Новости партнёров
реклама