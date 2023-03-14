Авария дня. Смертельное ДТП под Сургутом

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Вчера на 138 километре автодороги Сургут-Когалым водитель автомобиля Toyota Avensis не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, где в это время двигался большегруз Scania.
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28-летний водитель Тойоты, его 24-летняя супруга и 2-летняя дочь скончались на месте ДТП. 50-летняя пассажирка и ещё одна 6-месячная девочка на вертолете были доставлены в больницу Сургута.
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