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Авария дня. Смертельное ДТП под Сургутом

Авария дня. Смертельное ДТП под Сургутом

Автор:
14 марта 2023 11:09
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   автомобили   видео   дтп   машина   смертельное дтп   
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Вчера на 138 километре автодороги Сургут-Когалым водитель автомобиля Toyota Avensis не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, где в это время двигался большегруз Scania.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   автомобили   видео   дтп   машина   смертельное дтп   
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Ivan 3 часа назад
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