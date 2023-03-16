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Уходя от столкновения сбили пенсионерку

Уходя от столкновения сбили пенсионерку

Автор:
16 марта 2023 10:18
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   автомобили   видео   дтп   машина   пешехода сбили   
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ДТП из Приднестровья, село Кицканы. 22-летняя девушка за рулём автомобиля Rover пытаясь уйти от столкновения не справилась с управлением, вылетела на тротуар и сбила 78-летнюю женщину. Водитель отделался незначительными ушибами, а пенсионерку доставили в реанимацию.
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Метки: аварии   авто   авто аварии   автомобили   видео   дтп   машина   пешехода сбили   
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2  комментария
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991
Шурман 2 часа назад
Теперь присядет , скорость явно не 60 км .
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олег 8 минут назад
них не уходила ,она к этому стремилась на 100%
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