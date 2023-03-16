Уходя от столкновения сбили пенсионерку

ДТП из Приднестровья, село Кицканы. 22-летняя девушка за рулём автомобиля Rover пытаясь уйти от столкновения не справилась с управлением, вылетела на тротуар и сбила 78-летнюю женщину. Водитель отделался незначительными ушибами, а пенсионерку доставили в реанимацию.

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