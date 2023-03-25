В Тюмени пьяный водитель BMW протаранил 9 машин

Очевидцы говорят, что лихачь летел на скорости под 200 км/ч.
Свою "весёлую" пятничную ночь владелец BMW X5 запомнит надолго. Приняв на грудь горячительного, тюменец решил погонять по Тюмени. В районе двух часов ночи он разогнался на Волгоградской улице, не справился с управлением и влетел в припаркованные машины.
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Пьяный водитель зацепил как минимум 9 машин и влетел в дорожный знак. В машинах в столь поздний час никого не было, поэтому, к счастью, обошлось без пострадавших. Разбуженные грохотом жители дома напротив самостоятельно задержали неадекватного мужчину и вызвали полицию.
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Водителя немецкого внедорожника задержали. Как рассказали пресс-службе региональной Госавтоинспекции на владельца BMW составлены административные протоколы за пьяное вождение, повреждение дорожного знака, а также установленном порядке зафиксирован факт ДТП.
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