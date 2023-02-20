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Cadillac Series 314 1927 года выпуска: остатки былой роскоши

Cadillac Series 314 1927 года выпуска: остатки былой роскоши

Автор:
20 февраля 2023 09:25
Сообщество : Автомир
Метки: Barn Find   Cadillac   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
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Что может быть лучше, чем найти машину, которая последний раз видела дорогу где-то в начале сороковых, и с тех пор стояла без движения, на которой сохранились все элементы, свойственные той эпохи.

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Метки: Barn Find   Cadillac   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
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