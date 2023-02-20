Cadillac Series 314 1927 года выпуска: остатки былой роскоши

Наша гаражная находка для своего времени была мощной машиной, под капотом здесь стоит V8, поэтому от тормозной системы требовалась одновременно как можно больше эффективности и как можно меньше сил, с которыми водителю требовалось давить на тормоз. Ведь статусные владельцы иногда и сами любили прокатиться с ветерком за рулем, а не только наблюдать с заднего сиденья за работой шофёра. К тому же, если отстраниться от конкретно этой машины, то Кадиллаки были и в других кузовах, те же купе, которыми владельцы управляли лично, и желали это делать с максимальным комфортом.