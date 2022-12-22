Американская классика: революционный Cadillac Eldorado

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Хотя корпорация General Motors использовала название Eldorado уже двадцать лет, только поколение, дебютировавшее в 1967 году, привлекло к модели внимание публики. Он производился всего четыре года вместе с близнецами Oldsmobile Toronado и Buick Riviera.
Возможно у каждого автопроизводителя есть в арсенале модель, которая в тот или иной период была какой-то особенной. Может конечно не у всех, но у Кадиллака так точно.
А речь пойдет о знаменитом Cadillac Eldorado. Он вышел в свет в 1967 году.
А речь пойдет о знаменитом Cadillac Eldorado. Он вышел в свет в 1967 году.
Так что же в нем было такого революционного? Во-первых, красивый стиль знаменитого Билла Митчелла. Этот легендарный дизайнер является автором многих икон General Motors, но Эльдорадо всегда считался самым красивым и открыл новое стилевое направление для марки, которое просуществовало до середины девяностых.
Но что действительно отличало его, так это привод на переднюю ось. Да, вы не ошиблись, американское роскошное купе 60-х годов с V8, на самом деле предлагалось с передним приводом.
Передний привод, на самом деле, дебютировал годом ранее на вышеупомянутом Toronado и в свое время считался экзотичным и в целом лучше сбалансированным для повседневной езды. Это обеспечивало водителю лучшую управляемость и сцепление с дорогой в любых погодных условиях на более низких скоростях, а также такая конфигурация давала больше места в салоне. Eldorado станет первым Cadillac со скрытыми фарами и вызовет конкуренцию со стороны Lincoln и Imperial, которые представят конкурирующие модели.
Всего за четыре года производства Cadillac предложит три разных двигателя. Все началось с 7-литровой модели, затем в 1968 году появился агрегат 7,7 литра, а два года спустя Эльдорадо достиг своего пика со знаменитым бензиновым двигателем объемом 8,2 литра.
Пример из рассказа 1969 года, а это значит, что он приводится в движение средним двигателем мощностью 375 л.с. Разгон с 0 до 100 км/ч занимал менее восьми секунд, а максимальная скорость достигала 200 км/ч. Стоит отметить, что коробка передач была трехступенчатой автоматической.
В то время Eldorado был самым дорогим Cadillac в линейке со стартовой ценой 6 711 долларов, или около 54 495 долларов в сегодняшних деньгах. В авто имелось все оборудование, которое можно ожидать от Cadillac. Например, кожаные сиденья, кондиционер, центральный замок, электростеклоподъемники, круиз-контроль и многое другое.
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