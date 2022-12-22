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Американская классика: революционный Cadillac Eldorado

Американская классика: революционный Cadillac Eldorado

Автор:
22 декабря 2022 08:33
Сообщество : Автомир
Метки: Cadillac   Cadillac Eldorado   Eldorado   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
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Хотя корпорация General Motors использовала название Eldorado уже двадцать лет, только поколение, дебютировавшее в 1967 году, привлекло к модели внимание публики. Он производился всего четыре года вместе с близнецами Oldsmobile Toronado и Buick Riviera.

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Метки: Cadillac   Cadillac Eldorado   Eldorado   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
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1  комментарий
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Алексей Куликов 42 минуты назад
Не нравится мне их дизайн. Исключение Ford Mustang. Вроде похож, но более пропорциональный. Это баржи.
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