Американская классика: революционный Cadillac Eldorado

Передний привод, на самом деле, дебютировал годом ранее на вышеупомянутом Toronado и в свое время считался экзотичным и в целом лучше сбалансированным для повседневной езды. Это обеспечивало водителю лучшую управляемость и сцепление с дорогой в любых погодных условиях на более низких скоростях, а также такая конфигурация давала больше места в салоне. Eldorado станет первым Cadillac со скрытыми фарами и вызовет конкуренцию со стороны Lincoln и Imperial, которые представят конкурирующие модели.