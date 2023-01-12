Cadillac Seville MKII: передовой автомобиль со странным стилем

В случае с Seville многие скажут, что он похож на любой другой Cadillac, которому кто-то «отрубил заднюю часть». На самом деле вдохновение черпалось от марки Rolls-Royce тридцатых годов прошлого века, а также чуть более современных Jaguar и Rover. Митчелл хотел шокировать публику, ему это определенно удалось.



Хоть багажник и показался короче по сравнению с предшественником, благодаря переднему приводу он стал чуть просторнее. К несчастью для Cadillac, покупатели не разделяли их энтузиазма. Странный стиль и ненадежная механика привели к тому, что за шесть лет производства с завода сошло всего 198 155 единиц. Преемник попытался совместить спортивность с премиальным стилем, стремясь привлечь более молодых покупателей, но не совсем это удалось.