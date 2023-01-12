Cadillac Seville MKII: передовой автомобиль со странным стилем

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Совершенно новый Cadillac Seville 1980 года, возможно, был самым выдающимся автомобилем в мире и самым передовым. Его форма вызывала любовь и ненависть… она либо нравилась, либо нет.
Многие скажут, что период 80-х годов не был успешным для американской автомобильной промышленности, и в основном для производителей люксовых транспортных средств. Imperial исчез, Lincoln был лишь тенью бренда двадцатилетней давности, а Cadillac каким-то образом пытался защитить себя от нападок не только от иностранных конкурентов, но и конкуренции внутри самой General Motors в лице Buick. Вы, вероятно, удивитесь, но Lincoln и Cadillac зафиксировали свои лучшие результаты продаж именно в 80-х годах.
Cadillac сделал это в 1985 году, когда выпустил 384 840 автомобилей, а Lincoln — тремя годами позже, когда нашел 280 659 покупателей на свои автомобили. Проблема на самом деле заключалась не в самих автомобилях, а в возрасте их покупателей.
Как показывает история, в 80-х годах, помимо состоятельных, в годах, людей, на премиальные авто стали засматриваться и молодые люди. И такая тенденция росла от года к году. Но большинство из них хотели не Cadillac или Lincoln, которые хотели их отцы или деды, а что-то со спортивным духом, типа BMW и Porsche.
Премиальное подразделение General Motors не сидело сложа руки. Еще в 1976 году модель Seville дебютировала как прямой конкурент европейских моделей. Хотя это был самый маленький Cadillac в линейке, он был также и самым дорогим и оказался очень популярным среди молодых покупателей.
За первые четыре года производства было продано более 215 000 единиц, что превзошло всех европейских конкурентов вместе взятых. Но, рассмотрим подробнее второе поколение Seville с его впечатляющей задней частью.
За первые четыре года производства было продано более 215 000 единиц, что превзошло всех европейских конкурентов вместе взятых. Но, рассмотрим подробнее второе поколение Seville с его впечатляющей задней частью.
Некоторые узнают элегантность, другие скажут, что это обрубок какой-то, но когда он ехал по улице, все оборачивались. Все началось вскоре после того, как в продажу поступило первое поколение, и в этот период General Motors лидировала в отрасли, предлагая автомобили с передним приводом.
Зная все вкусы и предпочтения американцев было принято решение сделать новую платформу K-Body переднеприводной, и помимо Seville на ней также выпускались Oldsmobile Toronado и Buick Riviera. На самом деле Toronado имеет передний привод с 1966 года и зарекомендовал себя как чрезвычайно вместительный, удобный и устойчивый. Cadillac также добавил независимую подвеску и дисковые тормоза, чтобы снова сделать Seville мировым стандартом.
Механика была столь же революционной. Предложение будет основано на трех двигателях, двух бензиновых и одном дизельном. Да, вы правильно прочитали — в 1980 году появился Cadillac с дизельным двигателем в ответ на внезапную популярность Mercedes 300SD. Хотя он развивал всего 105 л.с., его общий расход составлял менее восьми литров на сто километров.
Гораздо больше внимания привлек тот, что с кодовым обозначением L62. Это был двигатель, широко известный как V8-6-4, и, как следует из его названия, он мог отключать два или четыре цилиндра, что позволяло владельцу экономить. Хотя он не был слишком мощным (145 лошадиных сил из 6-литрового двигателя) и надежным. V8-6-4 начал то, на что у конкурентов уйдет много лет, чтобы догнать его. Единственной предлагаемой коробкой передач была четырехступенчатая автоматическая.
Конечно, нельзя не сказать несколько слов о дизайне. Seville второго поколения стал последней работой легендарного Билла Митчелла перед его выходом на пенсию. Митчелл пришел в General Motors в 1936 году и следующие двадцать лет работал под началом великого Харли Эрла, которого все считают самым влиятельным американским дизайнером автомобилей. Митчелл был столь же успешен, и ему приписывают большинство шедевров General Motors.
В случае с Seville многие скажут, что он похож на любой другой Cadillac, которому кто-то «отрубил заднюю часть». На самом деле вдохновение черпалось от марки Rolls-Royce тридцатых годов прошлого века, а также чуть более современных Jaguar и Rover. Митчелл хотел шокировать публику, ему это определенно удалось.
Хоть багажник и показался короче по сравнению с предшественником, благодаря переднему приводу он стал чуть просторнее. К несчастью для Cadillac, покупатели не разделяли их энтузиазма. Странный стиль и ненадежная механика привели к тому, что за шесть лет производства с завода сошло всего 198 155 единиц. Преемник попытался совместить спортивность с премиальным стилем, стремясь привлечь более молодых покупателей, но не совсем это удалось.
Хоть багажник и показался короче по сравнению с предшественником, благодаря переднему приводу он стал чуть просторнее. К несчастью для Cadillac, покупатели не разделяли их энтузиазма. Странный стиль и ненадежная механика привели к тому, что за шесть лет производства с завода сошло всего 198 155 единиц. Преемник попытался совместить спортивность с премиальным стилем, стремясь привлечь более молодых покупателей, но не совсем это удалось.
По сей день мнения общественности по-прежнему расходятся относительно второго поколения. Одни считают это нарушением традиции, другие хвалят как нечто действительно особенное для своего времени, а выводы делайте сами.
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