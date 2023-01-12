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Cadillac Seville MKII: передовой автомобиль со странным стилем

Cadillac Seville MKII: передовой автомобиль со странным стилем

Автор:
12 января 2023 08:38
Сообщество : Автомир
Метки: Cadillac   Cadillac Seville   авто   автодизайн   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
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Совершенно новый Cadillac Seville 1980 года, возможно, был самым выдающимся автомобилем в мире и самым передовым. Его форма вызывала любовь и ненависть… она либо нравилась, либо нет.

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Метки: Cadillac   Cadillac Seville   авто   автодизайн   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
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