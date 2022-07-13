Классический Ferrari продали на аукционе за кругленькую, несмотря на то что он гнил в сарае 40 лет

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Простояв в протекающем сарае в Уэльсе более четырёх десятилетий, неудивительно, что этот «старый» Ferrari 250 GTE весь сгнил и покрылся мхом. Однако в лучшие дни эта конкретная модель была окрашена в голубой металлик (называемый «Azzuro») со светло-голубой кожаной обивкой.
Как вы можете видеть на этих удивительных фотографиях, старый Ferrari 250 GTE 1962 года выпуска находится не в лучшем состоянии, но участники торгов не падали духом, чтобы получить шанс забрать его домой.
На самом деле торги завершились на уровне чуть менее 110 000 фунтов стерлингов, но для такого ажиотажа была важная причина.
На самом деле торги завершились на уровне чуть менее 110 000 фунтов стерлингов, но для такого ажиотажа была важная причина.
К сожалению, этот Ferrari попал в довольно серьезную аварию всего через 3 недели после первоначальной доставки, после чего владелец получил страховку. А сам автомобиль, предположительно, был продан на ремонт.
Он был снова найден в 1971 году, затем куплен 2 года спустя и использовался в течение 10 лет.
Он был снова найден в 1971 году, затем куплен 2 года спустя и использовался в течение 10 лет.
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Аукционный дом Brightwells рассказал: "Как можно видеть, время и плохое хранение не были добры к бедному старому Ferrari 250 GTE — двигатель был снят, у него нет сидений в первом ряду, у него нет ни коробки передач, ни головок, ни карбюраторов."
В хорошем состоянии этот Ferrari 250 GTE может стоить около 350 000 фунтов стерлингов. Этот конкретный экземпляр, вероятно, станет донором деталей для реплики Lusso или GTO, поскольку он слишком поврежден, чтобы снова ожить.
Источник:
АНТИФИШКИ
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