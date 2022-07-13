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Классический Ferrari продали на аукционе за кругленькую, несмотря на то что он гнил в сарае 40 лет

Классический Ferrari продали на аукционе за кругленькую, несмотря на то что он гнил в сарае 40 лет

Автор:
13 июля 2022 08:31
Сообщество : Автомир
Метки: Barn Find   Ferrari   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
591
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Простояв в протекающем сарае в Уэльсе более четырёх десятилетий, неудивительно, что этот «старый» Ferrari 250 GTE весь сгнил и покрылся мхом. Однако в лучшие дни эта конкретная модель была окрашена в голубой металлик (называемый «Azzuro») со светло-голубой кожаной обивкой.
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Источник:

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Метки: Barn Find   Ferrari   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
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2  комментария
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6k
Marlboro 36 минут назад
Даже сложно представить, какими деталями он будет донор? Там живого места на нем нет. А вот так он мог выглядеть. Цена такого состояния около пол миллиона евро.
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10k
Antilles 13 минут назад
"Он не разваливается только потому, что его птицы засрали". На донорство потянут стёкла, задняя часть салона, бамперы, задние фонари, фары и мооооожет быть часть задних крыльев... Остальное уже железо в природном виде...
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