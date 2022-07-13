Классический Ferrari продали на аукционе за кругленькую, несмотря на то что он гнил в сарае 40 лет

К сожалению, этот Ferrari попал в довольно серьезную аварию всего через 3 недели после первоначальной доставки, после чего владелец получил страховку. А сам автомобиль, предположительно, был продан на ремонт.



Он был снова найден в 1971 году, затем куплен 2 года спустя и использовался в течение 10 лет.