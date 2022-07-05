Взгляд назад: Cadillac Sixty Special Sedan 1940 года

Кадиллаки в те годы всё еще считались неким негласным мировым стандартом, но здесь в салоне я не вижу отопителя. Впрочем, калифорнийские номера многое объясняют, «печка» скорее всего была не самой дешевой опцией, а в жаркой Калифорнии необходимости в ней не было. Зато радио и часы на месте.