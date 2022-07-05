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Взгляд назад: Cadillac Sixty Special Sedan 1940 года

Взгляд назад: Cadillac Sixty Special Sedan 1940 года

Автор:
05 июля 2022 08:31
Сообщество : Автомир
Метки: Cadillac   Cadillac Sixty   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
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С тех пор, как General Motors приобрела Cadillac в 1909 году, она производила только роскошные автомобили с красивыми кузовами и мощными двигателями. Одним из незабываемых классических роскошных автомобилей, выпущенных GM в рамках подразделения Cadillac, является Cadillac Sixty Special Sedan.
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Источник:

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Метки: Cadillac   Cadillac Sixty   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
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1  комментарий
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Thomsen 2 часа назад
<На мой взгляд, это одна из самых красивых Кадиллаков первой половины прошлого века>
"Один из.." разве что) Лучший вариант именно этого, кмк, был сделан по заказу президента корпорации Дюпон - двухдверный фастбек c кожаной крышей (не могу прикрутить пикчу, к сожалению) Тот поерасивше будет) А вообще, 60-я серия периода 30-40-х гг очень разная - мне в ней красавцы-родстеры больше нравятся, чем этот недопредставительский штабной спешиал. Дело вкуса)
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