Взгляд назад: Cadillac Sixty Special Sedan 1940 года

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С тех пор, как General Motors приобрела Cadillac в 1909 году, она производила только роскошные автомобили с красивыми кузовами и мощными двигателями. Одним из незабываемых классических роскошных автомобилей, выпущенных GM в рамках подразделения Cadillac, является Cadillac Sixty Special Sedan.
Появление этого Кадиллака во многом было следствием затяжного кризиса, известного как Великая депрессия, из-за которой компании пришлось отказаться от своих роскошных флагманских моделей с 16 и даже 12 цилиндровыми моторами. Поэтому к концу 1930-х Кадиллак ужался в габаритах и количестве цилиндров под капотом.
Cadillac Sixty Special Sedan 1940 модельного года, собственной персоной, в кузове Fleetwood, и он шикарен. Машина построена уже на унифицированной платформе, которая пошла с 1938 года, где основным отличием были только кузова и колёсная база, техничка оставалась неизменной для всех серий кроме самой роскошной и дорогой, 90-й.
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За 2100 долларов, (примерная стоимость этой машины в 1940 году в минимальной комплектации) владелец получал седан бизнес-класса с претензией на люкс. Салон подразумевал комфортное расположение четверых человек, но если чуть-чуть потесниться, то можно было ехать и вшестером.
Кадиллаки в те годы всё еще считались неким негласным мировым стандартом, но здесь в салоне я не вижу отопителя. Впрочем, калифорнийские номера многое объясняют, «печка» скорее всего была не самой дешевой опцией, а в жаркой Калифорнии необходимости в ней не было. Зато радио и часы на месте.
Приличная часть объема багажника съела запаска, но с завода её здесь быть не должно. Ниши для запасок в передних крыльях, но владелец поставил более широкие покрышки, и в нишу колесо теперь не влезает. Так-то багажник довольно просторный.
И напоследок заглянем под капот, где нас ждет 5.7 литровый V8 мощностью всего лишь в 135 л.с. По современным меркам такая литровая мощность выглядит абсурдной, но дело было в 1940-м. Коробка трёхступка, рулевое и тормоза без каких либо усилителей. Тормоза кстати, гидравлические.
На мой взгляд, это одна из самых красивых Кадиллаков первой половины прошлого века. А вы как считаете, пишите в комменты.
Источник:
АНТИФИШКИ
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"Один из.." разве что) Лучший вариант именно этого, кмк, был сделан по заказу президента корпорации Дюпон - двухдверный фастбек c кожаной крышей (не могу прикрутить пикчу, к сожалению) Тот поерасивше будет) А вообще, 60-я серия периода 30-40-х гг очень разная - мне в ней красавцы-родстеры больше нравятся, чем этот недопредставительский штабной спешиал. Дело вкуса)