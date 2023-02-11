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Мечта коллекционера: 18 автомобилей, которые были созданы в единственном экземпляре

Мечта коллекционера: 18 автомобилей, которые были созданы в единственном экземпляре

Автор:
11 февраля 2023 08:24
Сообщество : Автомир
Метки: авто   в единственном экземпляре   в мире   коллекционер   коллекция   красота   машина   
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Круто, наверное, быть обладателем автомобиля, которого больше нет ни у кого на свете. И дело даже не в эксклюзивном тюнинге, а в том, что он действительно уникален, ведь его создали в единственном экземпляре. Да-да, оказывается не все автомобильные производства бывают серийными.

В мире насчитывается несколько десятков редчайших машин. Их никогда не увидишь в гаражах у соседей, не повстречаешь на дороге или на парковке. То, что доктор прописал для любителей всего особенного. Как правило, они были собраны по индивидуальному заказу для особо богатых персон или же выпущены в честь какого-то весомого события или мероприятия. Ниже представлены фотографии некоторых из них. Приятного просмотра!

Lada Rapan — 1998 год

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Экспериментальный электромобиль, выпущенный «АвтоВаз» ещё в 1998 году. Дизайнеры попытались придать автомобилю форму, которая бы напоминала раковину моллюска рапана. Отсюда, собственно говоря, и появилось название.


Mercedes-Benz 300SL Speedster — 1954 год

Культовая модель, в которой использовались нестандартные для Mercedes-Benz колёса, кузовные панели, крылья и пневматическая подвеска.


Lamborghini Egoista — 2013 год

Это футуристичный концепт-кар, который был создан в честь 50-летнего юбилея компании Lamborghini. Название автомобиля как нельзя лучше характеризует его главную особенность. Он рассчитан всего на одного человека. Разогнаться «эгоист» способен до рекордных 350 км/час. А всё благодаря мощному двигателю и абсолютно смешному весу. Он составляет всего 950 килограммов.


Rolls-Royce Hyperion — 2008 год

Это эксклюзивное авто, выполненное для коллекционера Роланда Холла. Он пожелал обзавестись машиной, которая бы имела внешность моделей Rollers 1930-х годов. В дальнейшем он её продал за безумные деньги. Сегодня машина ждёт своего хозяина, но её по-прежнему никто не осмелился приобрести.


Maybach Exelero — 2005 год

Один из самых быстрых и дорогих автомобилей семейства Maybach. Был выпущен исключительно для рекламных компаний и презентаций. Его вес составляет 2,5 тонны. Однако, несмотря на это, он бодренько разгоняется до 350 километров.


Ferrari F12 TRS Lurking — 2015 год

Штучный родстер был построен по заказу неназванного клиента и обошёлся ему, по неофициальным данным, в 4,2 миллиона долларов.


McLaren X-1 — 2012 год

McLaren X-1 выглядит как автомобиль, который создавался на другой планете. У него полностью карбоновый кузов с подвижными аэродинамическими элементами на бортах, прикрывающими задние колеса. Машина создавалась для частного заказчика и для реального пользования. Все капризы клиента обошлись в 7 миллионов долларов.


Peugeot Onyx — 2012 год

Главная фишка этого автомобиля — материалы, из которых он выполнен. В основе Onyx используется углепластиковое шасси, двери сделаны из листовой меди, а сам салон из войлока и прессованной бумаги. Создатели объяснили, что их концепт — это не предвестник новой серии, а просто способ заглянуть в будущее и продемонстрировать, как могут выглядеть инновационные автомобили.


Ford GT-90 — 1995 год

Был заявлен как «самый могучий суперкар в мире». Действительно, агрегат может разогнаться до рекордных 407 км/час.


Porsche 911 Panamericana — 1989 год

Автомобиль был создан в честь дня рождения директора Porsche в 1989 году. Наверняка он заценил такой подарок. Трогательно же. Ради тебя и целый автомобиль соорудили!


Sbarro GT1 — 2002 год

Был выпущен в честь победы команды Mercedes в гоночной серии Le Mans в 1999 году. Автомобиль способен разогнаться до 100 километров в час всего за 4,9 секунд.


ЗИС-Спорт — 1939 год

Советский родстер построили в 1939 году. Его должны были запустить в серийное производство. Однако ничего не получилось. Спортивный автомобиль имел 141 лошадиную силу и мог разогнаться до 162 км/час. Неплохо по тем временам.


Bugatti vision GT — 2015 год

Нереально крутой гоночный автомобиль, созданный в лучших традициях компании. Согласитесь, он выглядит так, словно только что выехал из компьютерной игры! Машина сочетает в себе современные технологии, традиции эстетики, где каждый элемент дизайна выполняет определённую роль.


GM EcoJet — 2006 год

Наследник газотурбинных концепт-каров, сочетающий в себе авиационные и автомобильные технологии. Вы только посмотрите на турбины этого автомобиля!


Ferrari P4/5 Pininfarina — 2006 год

Фишка модели — нетипичные формы. P4/5 весь состоит из волнообразных линий. Особое внимание привлекают куполообразные лобовое стекло и крыша.


Audi Rosemeyer — 2000 год

Автомобиль был назван в честь знаменитого гонщика 30-х годов Бернда Розмайера. Также он был сделан в стиле гоночных машин того времени, что не может не произвести впечатление. Сейчас этот агрегат находится в музее компании.


Abarth 1500 Biposto Bertone — 1952 год

Необычный автомобиль с уникальным стилем. Отличается наличием третьей фары в центре, сильно выдвинутой вперёд, динамичным рисунком колёсных арок, огромным изогнутым задним стеклом и хвостовыми плавниками.


Jaguar XJ13 — 1966 год

В середине 60-х компания «Jaguar» вложила нереальные силы, чтобы построить гоночный автомобиль и выиграть на нём гонку Le Mans. По иронии судьбы сверхмощному агрегату помешало попытать свои силы в соревновании именно то, что он был уникален. Технический регламент гонок внезапно изменили: теперь на мероприятие допускали только модели, выпущенные тиражом не менее 50 штук. Понятное дело, что у «Jaguar» не было таких средств, чтобы выпустить целую партию автомобилей. Поэтому проект свернули.

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Метки: авто   в единственном экземпляре   в мире   коллекционер   коллекция   красота   машина   
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Leonid 50 минут назад
Хрень. Ни картоху осенью не увезти, ни рассаду весной...
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28k
Alex Час назад
На мерине 300 sl подзавис, красавец
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