Мечта коллекционера: 18 автомобилей, которые были созданы в единственном экземпляре

В мире насчитывается несколько десятков редчайших машин. Их никогда не увидишь в гаражах у соседей, не повстречаешь на дороге или на парковке. То, что доктор прописал для любителей всего особенного. Как правило, они были собраны по индивидуальному заказу для особо богатых персон или же выпущены в честь какого-то весомого события или мероприятия. Ниже представлены фотографии некоторых из них. Приятного просмотра!



Lada Rapan — 1998 год