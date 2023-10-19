Женщина собрала в доме рекордную коллекцию резиновых уток

54-летняя женщина попала в Книгу рекордов Гиннесса, собрав более пяти тысяч резиновых уток. Для игрушек выделена отдельная комната в доме.
Достижение жительницы Сиэтла (Вашингтон, США) Шарлотты Ли — огромная коллекция резиновых уточек. В доме у женщины 5631 игрушки.
Первых уток женщина купила в 1996 году, чтобы украсить ванную комнату, казавшуюся хозяйке слишком однообразной. Именно так и началась удивительная коллекция. Шарлотту поразило то, что подобные игрушки вовсе не так одинаковы, как может показаться на первый взгляд. Уточки отличаются и размером, и цветом, и даже стилем.
Рекордсменке нравится приглашать в свой дом людей и наблюдать за их реакцией на утиную армию. Некоторые округляют глаза в изумлении, некоторые смеются, а иные гости даже пугаются того, что все утки «таращатся» на них.
Всем начинающим коллекционерам уток Шарлотта готова дать совет. Заранее продумайте, где вы будет хранить собрание игрушек и как будете за ними ухаживать. Одно дело стирать пыль с 20 уточек, но когда их так много, это становится нешуточной проблемой и требует массу времени и сил.
Источник:
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