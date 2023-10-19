Женщина собрала в доме рекордную коллекцию резиновых уток

Первых уток женщина купила в 1996 году, чтобы украсить ванную комнату, казавшуюся хозяйке слишком однообразной. Именно так и началась удивительная коллекция. Шарлотту поразило то, что подобные игрушки вовсе не так одинаковы, как может показаться на первый взгляд. Уточки отличаются и размером, и цветом, и даже стилем.