Нечего лезть, сам виноват: в Сочи водитель «Хендай» устроил массовое ДТП

Переводы денег по телефону стали проще

Заводской брак тормозной системы у «Хонды» стал причиной массового ДТП на автостраде

Авария дня. Лихач на "Пежо" устроил серьёзное ДТП под Петрозаводском

Авария дня. В Петербурге автомобиль вылетел на тротуар и сбил двух женщин

Жёсткое ДТП в Коми: одного из водителей пришлось извлекать спасателям

Раз, два — и в дамки: лихач на «Солярисе» вылетел с дороги