FISHKINET
Сообщество Аварии 6308 постов • 535 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Нечего лезть, сам виноват: в Сочи водитель «Хендай» устроил массовое ДТП

Нечего лезть, сам виноват: в Сочи водитель «Хендай» устроил массовое ДТП

Автор:
26 января 2023 12:25
Сообщество : Аварии
Метки: Hyundai   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   массовое дтп   
571
1
В Адлерском районе Сочи водитель «Хендай» всеми силами пытался успеть вклиниться перед автомобилем с регистратором, но устроил массовое ДТП.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Hyundai   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   массовое дтп   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Роман 2 часа назад
мне кажется, что рег тоже специально добавил, лишь бы не пустить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
1k
Сергей Викторович 2 минуты назад
Рег- красава!!! На дороге надо друг друга уважать и соблюдать ПДД!!! А у нас безнаказанность на каждом шагу, поэтому всякие уроды за рулем (и не только) очень хорошо себя чувствуют..... Насчет пропустить - а с какого? Он как всегда хотел понтануться за счет других, а в этот раз понтанулся за свой счет - красота!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Vladimir 5 минут назад
Раз пять или шесть писал, но повторюсь. "ДТП это встреча двух дураков на дороге. Когда хотя бы один умный, ДТП не случается."
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
491
Сергей Добров Час назад
Мой учитель всегда говорил, на дороге пользуйтесь правилом трех ДДД. "Дай дураку дорогу" и не переживайте за наглость, он обязательно найдет второго дурака
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Dobry vojak Svejk Z Час назад
И что характерно - два дебила, это сила!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Павел Плеханов 2 часа назад
Голову напекло и тому и дроугому.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
Франц Лефорт 2 часа назад
А по мне так оба бараны. Один топит что бы не пролез, второй топит что бы пролезть. Результат закономерный.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Antonium 2 часа назад
А регистратор только фотографирует? Функция видеосъемки у него отключена?)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Олег

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

369184



Другие посты автора
Популярное в сообществах
30 потрясающих снимков, сделанных на улице или в общественных местах
30 потрясающих снимков, сделанных на улице или в общественных местах
Давай забудем: о сроках давности преступлений в России
Давай забудем: о сроках давности преступлений в России
Набирающие популярность в сообществах
Почему в 1961 году французский истребитель обстрелял самолет Брежнева
Почему в 1961 году французский истребитель обстрелял самолет Брежнева
Обвиняемая в крупном хищении Марина Ракова стала советником главы АСИ
Обвиняемая в крупном хищении Марина Ракова стала советником главы АСИ
Переводы денег по телефону стали проще
Переводы денег по телефону стали проще
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
И так каждый раз

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#история#автомобили#знаменитости#аварии#Жизнь#своими руками#СССР#авто аварии
#Юмор#факты#интересное#дтп#картинки#кино#в мире#сделай сам#Фотографии#удивительно
#Прикол#животные#автомир#забавно#подборка#Приколы#кот#соцсети#шоу бизнес#Ynews
Переводы денег по телефону стали проще Переводы денег по телефону стали проще Заводской брак тормозной системы у «Хонды» стал причиной массового ДТП на автостраде Заводской брак тормозной системы у «Хонды» стал причиной массового ДТП на автостраде Авария дня. Лихач на "Пежо" устроил серьёзное ДТП под Петрозаводском Авария дня. Лихач на "Пежо" устроил серьёзное ДТП под Петрозаводском Авария дня. В Петербурге автомобиль вылетел на тротуар и сбил двух женщин Авария дня. В Петербурге автомобиль вылетел на тротуар и сбил двух женщин Жёсткое ДТП в Коми: одного из водителей пришлось извлекать спасателям Жёсткое ДТП в Коми: одного из водителей пришлось извлекать спасателям Раз, два — и в дамки: лихач на «Солярисе» вылетел с дороги Раз, два — и в дамки: лихач на «Солярисе» вылетел с дороги

На что жалуетесь?

Вернуться