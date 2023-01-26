Нечего лезть, сам виноват: в Сочи водитель «Хендай» устроил массовое ДТП

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В Адлерском районе Сочи водитель «Хендай» всеми силами пытался успеть вклиниться перед автомобилем с регистратором, но устроил массовое ДТП.
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