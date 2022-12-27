FISHKINET
Сообщество Аварии 6228 постов • 533 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Авария дня. В Петербурге автомобиль вылетел на тротуар и сбил двух женщин

Авария дня. В Петербурге автомобиль вылетел на тротуар и сбил двух женщин

Автор:
27 декабря 2022 12:27
Сообщество : Аварии
Метки: Hyundai   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   
999
2
2
На Васильевском острове 30-летний мужчина за рулём Hyundai Solaris вылетел на тротуар, задел одного прохожего, затем снёс светофор и сбил еще одного пешехода. Машина остановилась только на противоположной стороне дороги.
Предыдущая часть

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Hyundai   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Odynokiy_dyx 3 часа назад
Даже нет попыток изменить траекторию или "втиснуться" между столбов.
Я сильно сомневаюсь, что тут был умышленный выезд на тротуар, даже если бы хотел обогнать, то правая полоса свободна.
Но с такими приступами - права явно отобрать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
SuperTroll 11 минут назад
Новый питерский тренд..покатай людей на крыше...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
vasilykopkov Полчаса назад
Больной, уставший, под таблетками или под травой - это всё равно что пьяный.
Если у него бывают "приступы" , то не имел права за руль садиться, сучёнок.
Надо сажать как пьяного за рулём...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
66k
Варакин Алексей Час назад
Он шел с постоянной скоростью,значит педали не путал.Экспертиза -трезв,значит и мультики отменяются. Может и правда сознание потерял?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
GoInDown 2 часа назад
Знаем мы современные приступы, обожрался какой нить дряни.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
emporio_ss 2 часа назад
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Вася 3 часа назад
судя по видео стал давить на газ вместо тормоза, надо проверять что за права, когда получены и где
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
GROMOZEKA 3 часа назад
Насвая, поди, нажрался, отсюда и приступ
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Олег

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

367316



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Поджигателям военкомата в Нижневартовске переквалифицировали статью на теракт
Поджигателям военкомата в Нижневартовске переквалифицировали статью на теракт
Живые игрушки для «золотых мальчиков» военного времени
Живые игрушки для «золотых мальчиков» военного времени
Набирающие популярность в сообществах
Репарации 50-х годов: так мы «уходили» из Финляндии
Репарации 50-х годов: так мы «уходили» из Финляндии
"И это вы называете красотой?": Ирина Шейк показала пляжное фото и напугала своих подписчиков
"И это вы называете красотой?": Ирина Шейк показала пляжное фото и напугала своих...
В чем встречать Новый год: советы от тех, кто разбирается в моде
В чем встречать Новый год: советы от тех, кто разбирается в моде
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Дети индиго

Лучшие демотиваторы
Любимая женщина механика Гаврилова

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#интересное#подборка#картинки#животные#авто аварии#Китай#деньги#рождество
#Юмор#факты#кино#история#в мире#позитив#забавно#СССР#фильм#автомир
#интересно#люди#новый год#дтп#аварии#Приколы#актеры#фотографии#автомобили#Россия
Roidmi Eva: почему стоит выбрать этот самоочищающийся робот-пылесос Roidmi Eva: почему стоит выбрать этот самоочищающийся робот-пылесос Авария дня. В Подмосковье пьяный водитель BMW насмерть сбил мужчину Авария дня. В Подмосковье пьяный водитель BMW насмерть сбил мужчину Авария дня. Тут бы и знак аварийной остановки не помог Авария дня. Тут бы и знак аварийной остановки не помог Авария дня. В Екатеринбурге машина выехала на тротуар и сбила пенсионерку Авария дня. В Екатеринбурге машина выехала на тротуар и сбила пенсионерку Авария дня. В Костромской области водитель сбил пешехода, избегая наезда на велосипедиста Авария дня. В Костромской области водитель сбил пешехода, избегая наезда на велосипедиста Авария дня. В Петербурге мотоциклист после ДТП вылетел на тротуар и сбил пешеходов Авария дня. В Петербурге мотоциклист после ДТП вылетел на тротуар и сбил пешеходов

На что жалуетесь?

Вернуться