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На Васильевском острове 30-летний мужчина за рулём Hyundai Solaris вылетел на тротуар, задел одного прохожего, затем снёс светофор и сбил еще одного пешехода. Машина остановилась только на противоположной стороне дороги.
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Пострадали 35-летняя и 42-летняя женщины. Обеих увезли в больницу на скорой помощи, одну – в тяжелом состоянии, другую – в среднетяжелом.
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Виновнику 30 лет, и он является гражданином Узбекистана. В момент ДТП он был трезв. Водитель утверждает, что у него был приступ.
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Я сильно сомневаюсь, что тут был умышленный выезд на тротуар, даже если бы хотел обогнать, то правая полоса свободна.
Но с такими приступами - права явно отобрать.
Если у него бывают "приступы" , то не имел права за руль садиться, сучёнок.
Надо сажать как пьяного за рулём...