FISHKINET
Сообщество Аварии 5910 постов • 516 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
Заводской брак тормозной системы у «Хонды» стал причиной массового ДТП на автостраде

Заводской брак тормозной системы у «Хонды» стал причиной массового ДТП на автостраде

Автор:
14 сентября 2022 12:55
Сообщество : Аварии
Метки: Honda   аварии   авто   авто аварии   видео   дистанция   дтп   массовое дтп   
324
2
1
На скоростном шоссе в США у автомобиля Honda Accord внезапно сработала система автоматического экстренного торможения. Оказывается, такая проблема есть у многих владельцев моделей Accord и CR-V.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Honda   аварии   авто   авто аварии   видео   дистанция   дтп   массовое дтп   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
52k
noName 36 минут назад
Не хочу сказать что вся эта интеллектуальная безопасность и помощь при вождении это плохо, но я все эти вещи терпеть не могу!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−117
Сигизмунд Лазаревич 11 минут назад
рис.. чего от них ожидать то.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Vossen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

727424



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Живее живых: сын маминой подруги
Живее живых: сын маминой подруги
Меняем черное на белое: китайцы сделали белокожей Ариэль из нового фильма Disney
Меняем черное на белое: китайцы сделали белокожей Ариэль из нового фильма Disney
Набирающие популярность в сообществах
В сентябре на российском рынке в продаже появится новый планшет OUKITEL RT2 с самой большой в мире батареей
В сентябре на российском рынке в продаже появится новый планшет OUKITEL RT2 с самой...
Художник-гиперреалист рисует живые портреты
Художник-гиперреалист рисует живые портреты
Где остановиться и что посмотреть: полезные советы для путешествия по России
Где остановиться и что посмотреть: полезные советы для путешествия по России
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Счастье в мелочах

Лучшие демотиваторы
Стрит

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#интересное#кино#аварии#Приколы#фильм#сатира#история#животные
#Юмор#подборка#прикол#дтп#авто аварии#шоу бизнес#красота#улыбнуло#роль#знаменитости
#интересно#в мире#картинки#люди#автомобили#автомир#позитив#Разное#биография#истории
Верите ли вы в то, что электромобили заменят бензиновые? Верите ли вы в то, что электромобили заменят бензиновые? Авария дня. Массовое ДТП на трассе в Липецкой области Авария дня. Массовое ДТП на трассе в Липецкой области Авария дня. Массовое ДТП с участием автобуса в Сочи Авария дня. Массовое ДТП с участием автобуса в Сочи Авария дня. Оторвавшееся колесо от «Лады» стало причиной массового ДТП на МКАД Авария дня. Оторвавшееся колесо от «Лады» стало причиной массового ДТП на МКАД Авария дня. Массовое ДТП с элементами акробатики в Рязани Авария дня. Массовое ДТП с элементами акробатики в Рязани Авария дня. Уход от столкновения на встречку в Нижегородской области Авария дня. Уход от столкновения на встречку в Нижегородской области

На что жалуетесь?

Вернуться