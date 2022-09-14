Заводской брак тормозной системы у «Хонды» стал причиной массового ДТП на автостраде

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На скоростном шоссе в США у автомобиля Honda Accord внезапно сработала система автоматического экстренного торможения. Оказывается, такая проблема есть у многих владельцев моделей Accord и CR-V.
Honda Accord внезапно остановилась в левом ряду, а ехавшие за ней водители не все успели среагировать.
Как выяснилось, 1,7 миллионам автомобилей Honda грозит отзыв из-за проблем в тормозной системе. Система превентивного торможения работает некорректно. Торможение может происходить без необходимости, когда на пути транспортного средства нет препятствий. Это касается моделей Accord и CR-V 2017–2019.
Источник:
АНТИФИШКИ
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