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Pontiac Bonneville 1967 года проходит первую мойку за 40 лет

Pontiac Bonneville 1967 года проходит первую мойку за 40 лет

Автор:
25 января 2023 08:32
Сообщество : Автомир
Метки: Pontiac   Pontiac Bonneville   авто   автомир   автомобили   видео   детейлинг   мойка авто   
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Печальная судьба классических автомобилей заключается в том, что многие из них отправляются на свалку, когда их владельцы получают более новые, более современные автомобили. Но некоторым везёт больше, чем остальным, и они оказываются заброшенными в гаражах и сараях.

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Метки: Pontiac   Pontiac Bonneville   авто   автомир   автомобили   видео   детейлинг   мойка авто   
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