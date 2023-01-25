Pontiac Bonneville 1967 года проходит первую мойку за 40 лет

364
8
1
Печальная судьба классических автомобилей заключается в том, что многие из них отправляются на свалку, когда их владельцы получают более новые, более современные автомобили. Но некоторым везёт больше, чем остальным, и они оказываются заброшенными в гаражах и сараях.
Этому Pontiac Bonneville уже шестой десяток лет, и последние 40 из них он не видел солнечного света, простаивая в гараже. Теперь его отмыли, и выяснилось, что он в прекрасном состоянии.
То и дело появляются сообщения о том, что в каком-то богом забытом сарае или гараже обнаружился прекрасно сохранившийся ретро-автомобиль, превратившийся в «капсулу времени». Потом такие любопытные гаражные находки даже выставляют на специальных выставках. Например, на американском автомобильном шоу Muscle Car and Corvette Nationals традиционно устраивают экспозицию подобных внезапно встретившихся раритетов — Barn Finds.
Pontiac Bonneville 1967 года — как раз из этого разряда. Грязный, покрытый толстой пылью экземпляр выглядел печально. Но только потому, что его не мыли 40 лет. Племянник владельца отогнал машину в детейлинг-центр, где ее отмыли, обработали различной автохимией — и автомобиль засиял.
Оказалось, что серьезная реставрация и не требуется! Все кузовные панели — ровные, следы коррозии — минимальны, а главное — сохранилась богатая отделка хромом, что является главной гордостью классических машин 60-х годов.
Салон и багажник несколько пострадали от крыс, так что реставрировать внутреннее убранство все же пришлось. Но в целом и интерьер быстро удалось привести в идеальное состояние. Пластик на передней панели и кожаная обивка хорошо сохранились.
Этот Bonneville относится к четвертому поколению модели, которая выпускалась с 1965 по 1970 год. В основе тут та же платформа B-body, что и у Chevrolet Impala, Buick LeSabre и Oldsmobile Dynamic 88. Модель от «Понтиак» предлагалась в различных вариантах кузова, включая двух- и четырехдверные хардтопы, кабриолет и универсал.
Линейка двигателей включала пять различных V8 рабочим объемом 6,4—7,5 л. На кабриолет 1967 года ставили 6,6-литровый двигатель мощностью от 265 до 333 лошадиных сил или 7-литровый мощностью от 360 до 375 лошадиных сил.
Всего было выпущено 96 708 экземпляров Pontiac Bonneville 1967 года, но только 8 902 были кабриолетами.
Источник:
Ссылки по теме:
- Затопленный родстер BMW прошёл тщательную мойку перед разборкой
- Pontiac Bonneville Special: концепт 50-х, опередивший своё время на годы
- Невероятно редкий и потрясающий кабриолет Pontiac GTO Judge 1970 года продан за 1,1 млн долларов
- Посмотрите, как этот Pontiac Trans Am помыли и отполировали впервые за 27 лет
- Четыре самых популярных европейских автомобиля прошлого столетия посоревновались в комичном дрэг-рейсинге
Новости партнёров