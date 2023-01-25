Pontiac Bonneville 1967 года проходит первую мойку за 40 лет

Этот Bonneville относится к четвертому поколению модели, которая выпускалась с 1965 по 1970 год. В основе тут та же платформа B-body, что и у Chevrolet Impala, Buick LeSabre и Oldsmobile Dynamic 88. Модель от «Понтиак» предлагалась в различных вариантах кузова, включая двух- и четырехдверные хардтопы, кабриолет и универсал.