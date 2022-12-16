Затопленный родстер BMW прошёл тщательную мойку перед разборкой

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Родстер BMW Z3 M, который был повреждён ураганом «Иэн», а затем утонул в озере, — это не та машина, на которой вы хотели бы снова продолжать ездить. Однако команда WD Detailing решила тщательно очистить машину, чтобы её можно было разобрать на запчасти.
Снаружи данный Z3 выглядел не так и плохо, если не обращать внимания на разбитый передний бампер, запотевшие фары и спущенные шины. Однако внутри был полный беспорядок: грязь покрывала все, а под коврами была мутная вода.
Отметим, что повреждения от наводнения — одни из худших, что может случиться с автомобилем. Вода разрушает электрические компоненты и портит интерьер, зачастую после этого машина не подлежит восстановлению.
Специалисты WD Detailing в своем ролике объяснили, что весь смысл глубокой очистки заключался в том, чтобы затем разрешить продажу некоторых деталей и запчастей данного Z3 M Roadster на разборку. При этом такие детали должны быть помечены, что их сняли с утопленного автомобиля.
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