Затопленный родстер BMW прошёл тщательную мойку перед разборкой

Родстер BMW Z3 M, который был повреждён ураганом «Иэн», а затем утонул в озере, — это не та машина, на которой вы хотели бы снова продолжать ездить. Однако команда WD Detailing решила тщательно очистить машину, чтобы её можно было разобрать на запчасти.



0 Снаружи данный Z3 выглядел не так и плохо, если не обращать внимания на разбитый передний бампер, запотевшие фары и спущенные шины. Однако внутри был полный беспорядок: грязь покрывала все, а под коврами была мутная вода.

0 Отметим, что повреждения от наводнения — одни из худших, что может случиться с автомобилем. Вода разрушает электрические компоненты и портит интерьер, зачастую после этого машина не подлежит восстановлению.

0 Специалисты WD Detailing в своем ролике объяснили, что весь смысл глубокой очистки заключался в том, чтобы затем разрешить продажу некоторых деталей и запчастей данного Z3 M Roadster на разборку. При этом такие детали должны быть помечены, что их сняли с утопленного автомобиля.