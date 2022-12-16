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Затопленный родстер BMW прошёл тщательную мойку перед разборкой

Затопленный родстер BMW прошёл тщательную мойку перед разборкой

Автор:
16 декабря 2022 09:31
Сообщество : Автомир
Метки: BMW   авто   автомир   автомобили   видео   детейлинг   мойка автомобиля   
261
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Родстер BMW Z3 M, который был повреждён ураганом «Иэн», а затем утонул в озере, — это не та машина, на которой вы хотели бы снова продолжать ездить. Однако команда WD Detailing решила тщательно очистить машину, чтобы её можно было разобрать на запчасти.

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Метки: BMW   авто   автомир   автомобили   видео   детейлинг   мойка автомобиля   
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3  комментария
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915
Шурман 2 часа назад
Хоть 40 раз мой . зная БМВ это не поможет . Вылетит все через км 1000 .
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8
Александр 9 минут назад
На контактах в проводке и электронных компонентах просто обязана появиться окись. После чего гарантированы проблемы с электрикой.
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