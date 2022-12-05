Pontiac Bonneville Special: концепт 50-х, опередивший своё время на годы

Pontiac Bonneville Special был изготовлен в двух экземплярах, в основном для того, чтобы показать его в как можно большем количестве городов США. Один оранжевый, другой - изумрудно-зеленый. Большинство концептов, созданных для шоу Motorama, в конечном итоге уничтожались. К счастью, оба автомобиля Pontiac обошли эту участь и в 2006 году один из них (полностью отреставрированный, зеленого цвета) попал на аукцион. Удачливый покупатель купил его за 2,8 миллиона долларов. Оранжевый экземпляр находится в руках коллекционера Джо Борца, который утверждает, что автомобиль полностью оригинальный.