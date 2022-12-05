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Pontiac Bonneville Special: концепт 50-х, опередивший своё время на годы

Pontiac Bonneville Special: концепт 50-х, опередивший своё время на годы

Автор:
05 декабря 2022 08:41
Сообщество : Автомир
Метки: Pontiac   pontiac bonneville   авто   автодизайн   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
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Это были 1950-е годы, и американские автомобильные компании были заняты переходом от устаревшего послевоенного дизайна к стилям, вдохновленным новой всеобщей навязчивой идеей — «космической эрой».
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Метки: Pontiac   pontiac bonneville   авто   автодизайн   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
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4  комментария
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banzai7 3 часа назад
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Dusser 20 секунд назад
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Dusser Полминуты назад
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Ego sum qui sum Час назад
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