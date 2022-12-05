Pontiac Bonneville Special: концепт 50-х, опередивший своё время на годы

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Это были 1950-е годы, и американские автомобильные компании были заняты переходом от устаревшего послевоенного дизайна к стилям, вдохновленным новой всеобщей навязчивой идеей — «космической эрой».
В 50-х General Motors ежегодно устраивала выставку Motorama. Компания показывала новые модели и направление дизайна. В 1954 году Motorama посетили почти два миллиона человек, и среди представленных автомобилей был Pontiac Bonneville Special.
Концепт создавался под руководством легендарного Харли Эрла, крупнейшего американского дизайнера первой половины 20 века (он начал работать в General Motors в 1927 году), отца Chevrolet Corvette. Pontiac, как и все модели от Motorama в 1954 году, получил кузов из стекловолокна и окна из плексигласа. Автомобиль отличался прежде всего своим внешним видом и салоном.
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Безупречный стиль породистого купе с амбициями стать реактивным самолетом был перенесен в салон в виде целого ряда хромированных приборов, большого трехспицевого руля и зеркала заднего вида, установленного на приборной панели. Внутри два ковшеобразных сидения, и по сути это был первый автомобиль такого типа, на носу которого красовался значок Pontiac. На спидометре максимальная скорость 120 миль в час — 193 км/ч. Нет тахометра и радио, зато есть часы Elgin и двухточечные ремни безопасности.
Автомобиль получил свое название от сухого соленого озера, где и по сей день предпринимаются все попытки побить рекорды скорости во всех возможных категориях. Харли Эрл посетил соляные равнины Бонневилля во время одного из ежегодных соревнований и, находясь под большим впечатлением от увиденного, решил посвятить концепт этому месту.
Модель оснастили 8-цилиндровым рядным двигателем объемом 4,4 литра и мощностью 234 л.с. (а по некоторым данным даже 300) окрашенный в оранжевый цвет. Данный двигатель нашел свое место только в этом концепте. В серию он пошел после многочисленных модификаций и с уменьшенной мощностью. Агрегат соединен с автоматической коробкой передач с четырьмя передачами. Ключ зажигания расположен на центральном тоннеле.
Pontiac Bonneville Special был изготовлен в двух экземплярах, в основном для того, чтобы показать его в как можно большем количестве городов США. Один оранжевый, другой - изумрудно-зеленый. Большинство концептов, созданных для шоу Motorama, в конечном итоге уничтожались. К счастью, оба автомобиля Pontiac обошли эту участь и в 2006 году один из них (полностью отреставрированный, зеленого цвета) попал на аукцион. Удачливый покупатель купил его за 2,8 миллиона долларов. Оранжевый экземпляр находится в руках коллекционера Джо Борца, который утверждает, что автомобиль полностью оригинальный.
Многие стилистические элементы автомобиля позже нашли свое применение в серийных автомобилях General Motors, а название Bonneville продержалось аж 9 поколений.
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