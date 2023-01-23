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Невероятно редкий и потрясающий кабриолет Pontiac GTO Judge 1970 года продан за 1,1 млн долларов

Невероятно редкий и потрясающий кабриолет Pontiac GTO Judge 1970 года продан за 1,1 млн долларов

Автор:
23 января 2023 15:02
Сообщество : Автомир
Метки: Pontiac   Pontiac GTO   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
347
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1
Независимо от того, являетесь ли вы поклонником классических маслкаров, вам может быть трудно не влюбиться в этот кабриолет Pontiac GTO Judge Ram Air IV 1970 года выпуска.

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Метки: Pontiac   Pontiac GTO   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
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7  комментариев
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8k
Владимир 2 часа назад
Хочу посмотреть на ....тахометр, вынесенный на капот....
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Вадим Мигачев Владимир 2 часа назад
так его на фото видно
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59k
Парагвайский шпион 20 минут назад
Дитя эпохи шедевров американского автопрома. Красавец.
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4k
vasilykopkov Час назад
Красивая машина, ничего не скажешь.

PS нафига тахометр на капоте - не понял.
PPS багажника нет, практически...
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16k
Bill Час назад
Надеюсь, коробка-автомат?
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