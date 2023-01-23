Невероятно редкий и потрясающий кабриолет Pontiac GTO Judge 1970 года продан за 1,1 млн долларов

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Независимо от того, являетесь ли вы поклонником классических маслкаров, вам может быть трудно не влюбиться в этот кабриолет Pontiac GTO Judge Ram Air IV 1970 года выпуска.
На аукционе Mecum состоялась сделка по продаже кабриолета Pontiac GTO выпуска 1970 года. За автомобиль заплатили 1,1 миллиона долларов, и, по мнению издания Carscoops, это самая крупная сумма в истории, выплаченная за автомобиль уже несуществующей марки. Рекорд объясняется состоянием автомобиля и редкостью его версии.
Этот Pontiac GTO — один из спорткаров, выпущенных в особом исполнении Judge, которое отличалось более мощными двигателями. Принято считать, что имя для этой линейки придумал лично Джон Делореан, который тогда возглавлял дивизион Pontiac в рамках концерна GM.
В 1970 модельном году фирма собрала 3797 Pontiac GTO Judge — менее 10% всего тиража GTO этого года. Только 168 из них получили открытый кузов, а среди кабриолетов нашлось только семь автомобилей с мотором типа Ram Air IV и автоматической коробкой передач. 6,5-литровый V8 этого типа на Pontiac GTO отличался особо продвинутой на тот момент системой впуска и развивал 370 л.с и 680 Нм крутящего момента.
Первый год после выпуска именно этот экземпляр не покидал завод и служил для демонстрационных целей. Соответственно, кабриолет имеет богатую комплектацию, в которую помимо гидроусилителя руля и дисковых тормозов на передних колёсах входили радиоприёмник с магнитофоном, тонированное лобовое стекло, особый руль и тахометр, вынесенный на капот.
Свидетельством оригинального состояния кабриолета служат многочисленные победы в тематических конкурсах. Аукционный дом отмечает, что некоторое время назад автомобиль пережил обширную реставрацию.
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PS нафига тахометр на капоте - не понял.
PPS багажника нет, практически...