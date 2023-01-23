Невероятно редкий и потрясающий кабриолет Pontiac GTO Judge 1970 года продан за 1,1 млн долларов

В 1970 модельном году фирма собрала 3797 Pontiac GTO Judge — менее 10% всего тиража GTO этого года. Только 168 из них получили открытый кузов, а среди кабриолетов нашлось только семь автомобилей с мотором типа Ram Air IV и автоматической коробкой передач. 6,5-литровый V8 этого типа на Pontiac GTO отличался особо продвинутой на тот момент системой впуска и развивал 370 л.с и 680 Нм крутящего момента.