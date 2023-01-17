Трудности парковки неопытной автомобилистки из Подмосковья

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В подмосковных Мытищах целеустремлённая автомобилистка пыталась встать свободное месте во дворе. С большим трудом ей это удалось!
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Автор, в грамматике ты, как та автомобилистка в вождении.