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Трудности парковки неопытной автомобилистки из Подмосковья

Трудности парковки неопытной автомобилистки из Подмосковья

Автор:
17 января 2023 09:52
Сообщество : Автомир
Метки: Автоприкол   Прикол   Юмор   авто   видео   женщина за рулем   мастерство   парковка   
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В подмосковных Мытищах целеустремлённая автомобилистка пыталась встать свободное месте во дворе. С большим трудом ей это удалось!

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Метки: Автоприкол   Прикол   Юмор   авто   видео   женщина за рулем   мастерство   парковка   
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10  комментариев
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2k
kuchipachi Час назад
молодец, что не оставила машину на 2 места, в то время как некоторые асы именно так и делают.
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8k
Владимир 19 минут назад
Молодец, старалась. Скоро всё будет получатся с первого раза.
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3k
Дмитрий 20 минут назад
научится, главное не бросила в раскоряк
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73k
Viktor 40 минут назад
Вот и у моей так же, по городу нормально едет, а как парковаться - полная жопа, особенно задом! Хорошо когда я дома, по телефону корректирую, а когда на сутках - песец!
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189
Хухрмухр Viktor 12 секунд назад
Найди время в выходной.Место свободное.И задрачи тренировками.Один день помучается,за то потом проблем не будет.
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1k
Lexx Час назад
Нормальные мужики молча выходят и помогают даме, а не зубоскалят.
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11k
Самка Хорька Час назад
Девчонка молодец - встала не как мудак, при том, что места на 2 автомобиля там было не очень много. Есть случаи для видео более подходящие. Я как-то стояла перед девушкой, которая пыталась сдать назад по ровной (!) дороге. То к бордюру задним колесом прижмется, то передним упрется. В итоге парень, который ей подсказывал, куда выкрутить руль, сам сел и выехал. Но действо шло минут 10.
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386
Бобр Час назад
Ребята вам смешно наверное наблюдать за ней. Но скажите спасибо что она положив болт на остальных и не встала на 2 парковочных места. Умничка скоро научится и будет лучше парковаться. А главное это что она остается человеком которая уважает соседей.
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7k
Кружок Час назад
"автомобилистка пыталась встать свободное месте во дворе" (с)
Автор, в грамматике ты, как та автомобилистка в вождении.
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