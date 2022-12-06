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Повезло, что не глубоко: в Москве автомобиль улетел в реку Яузу

Повезло, что не глубоко: в Москве автомобиль улетел в реку Яузу

Автор:
06 декабря 2022 09:02
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   автомобиль упал в реку   видео   дтп   женщина за рулем   
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В Таганском районе Москвы автомобилистку за рулём Nissan Presea занесло в повороте, автомобиль прибила заграждение и улетел в реку Яузу.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   автомобиль упал в реку   видео   дтп   женщина за рулем   
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alex 12 минут назад
тупаяпеста
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