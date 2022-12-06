Повезло, что не глубоко: в Москве автомобиль улетел в реку Яузу

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В Таганском районе Москвы автомобилистку за рулём Nissan Presea занесло в повороте, автомобиль прибила заграждение и улетел в реку Яузу.
Женщина смогла сама выбраться из салона перевернувшегося автомобиля и стала дожидаться приезда спасателей.
Дептранс Москвы опубликовал момент падения автомобиля в реку
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Спасатели вытащили автомобилистку с помощью лестницы. Серьезных травм у женщины не обнаружено.
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Инцидент произошёл в районе дома 17 по Наставническому переулку.
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