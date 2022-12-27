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Ужас из Краснодара: водитель BMW сбил бабушку с тремя внуками

Ужас из Краснодара: водитель BMW сбил бабушку с тремя внуками

Автор:
27 декабря 2022 14:23
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дети   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
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Страшный инцидент произошел на улице Просторной. На кадрах с уличной камеры видно, что водитель BMW не притормозил, подъезжая к переходу, и сбил бабушку, которая переводила через дорогу своих внуков.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дети   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
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22  комментария
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1k
Alex 2 часа назад
Поганая мразь. На месте пристрелил бы.
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4k
Babangdida 9 минут назад
Что справа Сидор, что слева! Что, сложно было притормозить, чтобы пешеходы прошли до конца узкую улочку, а не припирать их сзади? Обоих на нары.
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98
Мирлан Дононбаев 14 минут назад
Интересно, а почему Бастрыкин взял расследование этого дела под личный контроль? Тут банальное ДТП без жертв. Таких по стране - тысячи каждый день. Тут личность водителя какая-то непростая? Большой чиновник был за рулём? Или бабушка - родственница какой-то шишки? Вряд-ли тут дело в общественном резонансе.
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32k
Fat Lynx 19 минут назад
Бля! Не дай Бог! Ну нахрен!
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5k
Владимир Полчаса назад
Краснодар-страна армян,я так понял там плюют на правила,и пешеходов вообще не пропускают.
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1k
emporio_ss Полчаса назад
Так на БмВ одни уё6ки ездят кроме тех бмв которые стоят бгольше 100 000$ на таких обычно водители норм.
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41k
Aleksandr 38 минут назад
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4k
vasilykopkov 41 минуту назад
Ну, на видео как раз видно , что он тормозил, только поздно, идиот.
БМВ - Больной Мозгом Водятел...
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2k
Роман 47 минут назад
частенько стали такие новости приходить.
еще помню летом 21го какая-то студентка завтыкала в телефон и отправила двоих детей на тот свет - дали 5 лет в колони, что не так уж и много...
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11k
Rus77 Час назад
Сейчас тенденция, делать за рулём всё что угодно, только не смотреть на дорогу...
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2k
poбт Час назад
ну ок
заявлена бмв, всеж на фишках знают что бмв водят конченные е*бланы, даже для убедительности написано "не притормозил", хотя по видео видно что ехал медленней предыдущих и сразу остановился
когда "не тормозят" люди разлетаются как кегли и у них не переломы кистей...
вопрос
какого х*ера эта тупая 3.14зда раскорячилась поперек дороги, когда им оставалось перейти буквально 2 шага и времени на это было предостаточно?
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98
Мирлан Дононбаев poбт 22 минуты назад
Это непроизвольная реакция человека - замереть в случае опасности.
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17k
Александр Час назад
Конченый
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59k
Опиум для народа 2 часа назад
Таких п"доров, любящих погонять, сразу надо отстреливать.
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Олег

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