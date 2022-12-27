Ужас из Краснодара: водитель BMW сбил бабушку с тремя внуками

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Страшный инцидент произошел на улице Просторной. На кадрах с уличной камеры видно, что водитель BMW не притормозил, подъезжая к переходу, и сбил бабушку, которая переводила через дорогу своих внуков.
В результате госпитализированы шестилетний мальчик и трёхлетняя девочка. У девочки зафиксировали повреждения сразу в нескольких местах, а у мальчика перелом кисти правой руки.
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Водителю грозит уголовная ответственность. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин лично взял дело под контроль.
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еще помню летом 21го какая-то студентка завтыкала в телефон и отправила двоих детей на тот свет - дали 5 лет в колони, что не так уж и много...
вопрос какого х*ера эта тупая 3.14зда раскорячилась поперек дороги, когда им оставалось перейти буквально 2 шага и времени на это было предостаточно?
На нарах ему самое место.
правда ПДД и для пешеходов писаны, например 4.6