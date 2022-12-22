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Увернулся на все деньги: в Омске автомобиль вылетел на встречную полосу

Увернулся на все деньги: в Омске автомобиль вылетел на встречную полосу

Автор:
22 декабря 2022 11:55
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   видео   встречка   газель   дтп   подрезал   ушел от столкновения   
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На улице Демьяна Бедного в Омске водитель темной иномарки пытался избежать столкновения с поворачивающей ГАЗелью и натворил серьёзных дел на встречной полосе.

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Метки: аварии   авто   видео   встречка   газель   дтп   подрезал   ушел от столкновения   
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8  комментариев
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22k
sanchesS80 2 часа назад
Ну вообще нефиг гонять. Особенно зимой.
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308
ghor 15 минут назад
Вообще, водитель темной иномарки виновен уже по тому, что начал маневрировать и его действия привели к ДТП. Но попробуйте посчитать сколько других водителей проскакивало на красный свет и совершали другие нарушения ПДД. Видимо в Омске такая езда в норме.
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8k
GROMOZEKA Час назад
А Газелька поехала дальше
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11k
Dihydrogen Monoxide Час назад
Ссылка coub.com
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25k
Сергей Алексеевич 2 часа назад
ГАЗель то поймали? Или скажут что он не при чём?
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