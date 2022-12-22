Увернулся на все деньги: в Омске автомобиль вылетел на встречную полосу

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На улице Демьяна Бедного в Омске водитель темной иномарки пытался избежать столкновения с поворачивающей ГАЗелью и натворил серьёзных дел на встречной полосе.
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