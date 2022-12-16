FISHKINET
Сообщество Аварии 6197 постов • 533 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Парень загорелся вместе со своим мотоциклом после столкновения с автомобилем

Парень загорелся вместе со своим мотоциклом после столкновения с автомобилем

Автор:
16 декабря 2022 12:22
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   возгорание   дтп   мотоциклист   хруст   
117
1
2
Появилось видео момента ДТП, произошедшего 11 октября этого года на Малой Филевской улице в Москве. После столкновения с легковым автомобилем мотоцикл загорелся вместе с его водителем.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   возгорание   дтп   мотоциклист   хруст   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
24k
Павел Плеханов Полчаса назад
Против солнца.
водитель зелёного авто не увидел мотик, так как был ослеплен и ориентировался на большие пятна машаин.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
70
Brother82 8 минут назад
То, что он его не мог видеть при развороте, допускаю, но то, что он полыхает - и так спокойно вести себя при этом - тут уж, извините... Хотя шок стопорит... но не настолько же
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
78
ruslan d 23 минуты назад
Офигеть , и бак видимо хорошо так лопнул
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
albedo Полчаса назад
Судя по ревущему звуку мото - хорошо разогнался. (сарказм)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Vossen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

733858



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Однокнопочный вызов друзьям
Однокнопочный вызов друзьям
Пожилой грустный кот не верил тому, что на него обратили внимание
Пожилой грустный кот не верил тому, что на него обратили внимание
Набирающие популярность в сообществах
Занудам и душнилам посвящается! Осторожно, в героях поста можно узнать себя
Занудам и душнилам посвящается! Осторожно, в героях поста можно узнать себя
Главные секреты фильма “Собачье сердце”
Главные секреты фильма “Собачье сердце”
«Встретил близнеца собственника». 5 историй о риелторах, спасших деньги покупателя
«Встретил близнеца собственника». 5 историй о риелторах, спасших деньги покупателя
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Готовка - это просто

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#животные#автомир#Россия#Ynews#авто аварии#фотографии#кот#люди
#Юмор#Прикол#автомобили#дтп#Приколы#аварии#искусство#удивительно#Украина#СССР
#интересно#интересное#забавно#подборка#факты#позитив#кино#в мире#картинки#США
«Встретил близнеца собственника». 5 историй о риелторах, спасших деньги покупателя «Встретил близнеца собственника». 5 историй о риелторах, спасших деньги покупателя В Волгограде бесправник закрыл мотосезон и отправился отдыхать на больничную койку В Волгограде бесправник закрыл мотосезон и отправился отдыхать на больничную койку Авария дня. Жёсткое ДТП с мотоциклистом в Московской области Авария дня. Жёсткое ДТП с мотоциклистом в Московской области В Абакане подросток на питбайке влетел во внедорожник и получил от водителя пощёчину В Абакане подросток на питбайке влетел во внедорожник и получил от водителя пощёчину В Сызрани два быстрых мотоциклиста отправились на больничную койку В Сызрани два быстрых мотоциклиста отправились на больничную койку Жёсткое ДТП с участием мотоциклиста в Ивановской области Жёсткое ДТП с участием мотоциклиста в Ивановской области

На что жалуетесь?

Вернуться