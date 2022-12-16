Парень загорелся вместе со своим мотоциклом после столкновения с автомобилем

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Появилось видео момента ДТП, произошедшего 11 октября этого года на Малой Филевской улице в Москве. После столкновения с легковым автомобилем мотоцикл загорелся вместе с его водителем.
Водитель "Ниссана" совершал разворот и не пропустил встречного мотоциклиста. Удар пришёлся точно в бензобак байка.
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Мотоциклист выжил, его забрали медики для оказания помощи.
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