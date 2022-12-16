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Король парковки: самая странная машина для двоих из Польши

Король парковки: самая странная машина для двоих из Польши

Автор:
16 декабря 2022 08:41
Сообщество : Автомир
Метки: Chevrolet Corvette   Hummer   авто   автомир   автомобили   самоделка   
444
11
Это может выглядеть как машина, разрезанная пополам и сваренная вместе, но переделка была не такой уж простой.
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Метки: Chevrolet Corvette   Hummer   авто   автомир   автомобили   самоделка   
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4  комментария
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127k
Аааа 2 часа назад
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97
Dennis Silver 20 минут назад
48 см ? кто это пишет ? Руль в жиге 40 см.
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165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
в кювет улетит..когда фура по встречке будет ехать...сдует.
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Лан не урчи

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