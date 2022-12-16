Король парковки: самая странная машина для двоих из Польши

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Это может выглядеть как машина, разрезанная пополам и сваренная вместе, но переделка была не такой уж простой.
На первый взгляд эта машина выглядит очередным творением гаражного умельца, у которого был ненужный ему автомобиль, инструменты и уча свободного времени. Но здесь всё гораздо сложнее.
Этот польский FSO Polonez, по прозвищу «Узкий» - результат работы целого тюнингового центра. Над переделкой обычного седана ребята заморочились капитально, проработали каждую мелочь.
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Ширина машины по итогу составил 48 сантиметров, при этом многое в ней осталось функционально (укоротили даже рулевую рейку, но она работает) кроме двигателя. Силовой агрегат попросту не влез в подкапотное пространство, где арки колёс упираются друг к другу практически вплотную, а задний мост лишился редуктора, ну как бы за ненадобностью.
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