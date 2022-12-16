Король парковки: самая странная машина для двоих из Польши

Ширина машины по итогу составил 48 сантиметров, при этом многое в ней осталось функционально (укоротили даже рулевую рейку, но она работает) кроме двигателя. Силовой агрегат попросту не влез в подкапотное пространство, где арки колёс упираются друг к другу практически вплотную, а задний мост лишился редуктора, ну как бы за ненадобностью.