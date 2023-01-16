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«Колхида»: грузовик-легенда, или боль советских шоферов

«Колхида»: грузовик-легенда, или боль советских шоферов

Автор:
16 января 2023 08:34
Сообщество : Автомир
Метки: Chevrolet Corvette   Hummer   авто   автомир   автомобили   самоделка   
1115
9
Из всех советских грузовиков «Колхида» собрала наибольшее количество народных прозвищ, большая часть из которых были саркастичными, обидными, но вполне заслуженными. «Подгорный тягач» хорошо мог ехать только с горки…
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Метки: Chevrolet Corvette   Hummer   авто   автомир   автомобили   самоделка   
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7  комментариев
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12k
Denissg 2 часа назад
Страшнее тигра или рыси автомобиль из Кутаиси.
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36k
Седой 22 минуты назад
Зампотех в армии называл Колхиду: "недоносок конструкторской мысли"...
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18k
anpetrof 43 минуты назад
Даааа, что грузины, что армяне - те ещё изготовители разной техники
! Как-то в опытное производство НИКФИ привезли фрезерный станок Ереванского станкостроительного завода. Я тогда в НИКФИ работал и наблюдал картину распаковки станка. Вскрыли ящик, минут 20 посмотрели с разных сторон и главный механик говорит: "Тащите это в ОГМ, ремонтировать будем..."
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2k
MPEG-8 Час назад
В АТП где я работал в 90-е на Колхиду садили шоферов за пьянку, это примерно как на галеру сослать.
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8k
Борис Карабанов Час назад
Как говорили шофёры: "Курица - не птица, "Колхида" - не тягач."
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47k
Элек Мек 2 часа назад
Водители называли её "месть за Сталина" этим всё и сказано.
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27k
albedo 2 часа назад
Грузия никогда не отличалась инженерными знаниями и промышленным производством.
Да и работать грузины не любят.
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