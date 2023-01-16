«Колхида»: грузовик-легенда, или боль советских шоферов

Ну как отказывалось. Машина, конечно ехала. По прямой более-менее, на спуск – вообще отлично, а вот подъем ей был не под силу.



Виной тому – слабый мотор. Рядная карбюраторная «шестерка» от ЗИЛ-157, мощностью 90 л.с. Мотор был хорош для вездехода, тяговитый на низах, но для магистральных тягачей, каким видели «Колхиду», он не годился.