«Колхида»: грузовик-легенда, или боль советских шоферов

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Из всех советских грузовиков «Колхида» собрала наибольшее количество народных прозвищ, большая часть из которых были саркастичными, обидными, но вполне заслуженными. «Подгорный тягач» хорошо мог ехать только с горки…
Разработка грузинского грузовика началась еще в 1950-х годах. Планировали выпускать два варианта, с бортовой платформой и седельный тягач, но основное внимание уделили тягачу.
Первые образцы грузовика были страшны на вид. Увидев такой в ночи, не исключено, что начнешь заикаться, но в процессе кабина становилась красивее.
Первые образцы грузовика были страшны на вид. Увидев такой в ночи, не исключено, что начнешь заикаться, но в процессе кабина становилась красивее.
Промежуточный вариант кабины, ходовые образцы для испытаний
К счастью, грузинские создали более человеколюбивый вариант кабины. Могу сказать, что эта кабина получилась красивой.
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Кстати, это был первый советский грузовик с кабиной над двигателем и штатным «спальником» непосредственно в кабине.
В общем, на вид грузинский тягач был красив, чем-то напоминал чешскую «Шкоду» 706RT. Только в отличие от чешской легенды, грузинское чудо инженерии ехать отказывалось.
Ну как отказывалось. Машина, конечно ехала. По прямой более-менее, на спуск – вообще отлично, а вот подъем ей был не под силу.
Виной тому – слабый мотор. Рядная карбюраторная «шестерка» от ЗИЛ-157, мощностью 90 л.с. Мотор был хорош для вездехода, тяговитый на низах, но для магистральных тягачей, каким видели «Колхиду», он не годился.
Виной тому – слабый мотор. Рядная карбюраторная «шестерка» от ЗИЛ-157, мощностью 90 л.с. Мотор был хорош для вездехода, тяговитый на низах, но для магистральных тягачей, каким видели «Колхиду», он не годился.
Качество сборки «Колхид» - отдельная печальная история. Редкая машина доезжала из Кутаиси на автобазу заказчика своим ходом. В основном – либо на буксире, либо после комплексного ремонта, который проводился прямо на заводском дворе.
Машины можно было списывать прямо на складском дворе завода
КАЗ-606 использовали в основном, как тягач для перевозки сельхозпродукции. Часто шутили, что на нем только чай можно возить, и только с горы.
Как бы там ни было, «Колхида» оставила свой след в истории советских грузовиков. Выпускали КАЗ-606 с 1961 по 1968 год, после чего в серию пошла более современная версия КАЗ 608, с квадратной кабиной прозванной в народе Сервантом. КАЗ 608 был получше в техническом плане, но качество производства по-прежнему оставалось ужасным.
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