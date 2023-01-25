Еще граблями машет: таксист наехал на женщину с коляской

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В Москве таксист сдавал задним ходом по тротуару и наехал на женщину с коляской. Виновник почти сразу уехал с места ДТП, но его догнали очевидцы.
"Сегодня, Москва. Движение по тротуару. Таксиста догнали через 100 метров свидетели. Была вызвана полиция. Таксисту только выписали штраф за езду по тротуару", - сообщает очевидец.
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