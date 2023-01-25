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Еще граблями машет: таксист наехал на женщину с коляской

Еще граблями машет: таксист наехал на женщину с коляской

Автор:
25 января 2023 13:42
Сообщество : Аварии
Метки: Chevrolet Corvette   Hummer   авто   автомир   автомобили   самоделка   
566
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В Москве таксист сдавал задним ходом по тротуару и наехал на женщину с коляской. Виновник почти сразу уехал с места ДТП, но его догнали очевидцы.

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Метки: Chevrolet Corvette   Hummer   авто   автомир   автомобили   самоделка   
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9  комментариев
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56k
alertol Час назад
Не была ни в слепой зоне, ни была на кортах, т.е смотрел бы в зеркало видел бы её. Однозначно это не "за езду по тротуару" а "сбил человека" (травма хоть и небольшая, тётя скорее всего отделалась ушибом) но могло быть и хуже. Это не штраф а уже конкретное разбирательство должно быть (лишение прав автоматом, сразу, без вопросов, хотя бы "до выяснения")
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676
Kra 14 минут назад
Нихренассссе!
девушке и малышу сильно повезло!!
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73k
Viktor 20 минут назад
Нихрена себе "штраф за езду по тротуару"!

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781
Mrak OBOY Полчаса назад
в глаза долбится таксист, по нему видно что не извинятся вышел, а просто типо ты че тут трешься, я же еду?! а за оставление места дтп, прав надо лишать!!
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4k
Трям 53 минуты назад
Эти бомбилы уже в край одолели! Давно пора чтоб эти продажные шлюхи из правительства занялись агрегаторами по полной программе!
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