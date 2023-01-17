FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 10700 постов • 813 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Рестомод Corvette 1959 года получил современный 7-литровый двигатель V8 и пневматическую подвеску

Рестомод Corvette 1959 года получил современный 7-литровый двигатель V8 и пневматическую подвеску

Автор:
17 января 2023 09:17
Сообщество : Автомир
Метки: Chevrolet Corvette   Hummer   авто   автомир   автомобили   самоделка   
422
10
1
Chevrolet Corvette 1959 года, не похожий ни на один другой, который вы видели раньше, направляется на аукцион. Рестомод построенн и настроен компанией Hot Rod Service в Соединенных Штатах.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Chevrolet Corvette   Hummer   авто   автомир   автомобили   самоделка   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
27k
Киры4 3 часа назад
Бомба!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
vasilykopkov 46 минут назад
Получилось красиво.
Но непонятна целевая аудитория сабжа.
Коллекционная ценность нулевая, ибо оригинал безнадёжно испорчен.
А попонторваться есть машины и поинтереснее...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
51k
dima423 Час назад
красотааа)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
АнтонПолднев 3 часа назад
Классная телега
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Антон 3 часа назад
ПУШКА!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Лан не урчи

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

359058



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Ты позволяешь себе оскорблять нас»: российский тренер грамотно и на пальцах «разнёс» заявление украинского боксёра Александра Усика, который «обложил» всех россиян
«Ты позволяешь себе оскорблять нас»: российский тренер грамотно и на пальцах «разнёс»...
«…А зори здесь тихие»: за кадром легендарной военной драмы
«…А зори здесь тихие»: за кадром легендарной военной драмы
Набирающие популярность в сообществах
17 самых ожидаемых фильмов 2023 года по версии сайта IMDb, которые точно нельзя пропустить
17 самых ожидаемых фильмов 2023 года по версии сайта IMDb, которые точно нельзя пропустить
5 великих женщин, изменивших ход истории
5 великих женщин, изменивших ход истории
Запуск термоядерного реактора отложили на 8 лет
Запуск термоядерного реактора отложили на 8 лет
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Поработай ещё немного

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#позитив#автомир#Приколы#факты#в мире#улыбнуло#США#фильм
#Юмор#история#интересное#картинки#дтп#Фотографии#аварии#Россия#шоу бизнес#съемка
#Прикол#автомобили#СССР#люди#кино#подборка#животные#забавно#Жизнь#Еда
Переводы денег по телефону стали проще Переводы денег по телефону стали проще Безумный тюнинг 80-х: очень широкий BMW E32 730i Koenig Specials Безумный тюнинг 80-х: очень широкий BMW E32 730i Koenig Specials Мечта фаната Ferrari: кофейный столик, сделанный из двигателя V12 Мечта фаната Ferrari: кофейный столик, сделанный из двигателя V12 Король парковки: самая странная машина для двоих из Польши Король парковки: самая странная машина для двоих из Польши Легендарная «Эмка»: главная довоенная машина СССР Легендарная «Эмка»: главная довоенная машина СССР Если Toyota Land Cruiser из 90-х недостаточно ностальгирует, то японская компания Flex вернет его в 80-е Если Toyota Land Cruiser из 90-х недостаточно ностальгирует, то японская компания Flex вернет...

На что жалуетесь?

Вернуться