Рестомод Corvette 1959 года получил современный 7-литровый двигатель V8 и пневматическую подвеску

Chevrolet Corvette 1959 года, не похожий ни на один другой, который вы видели раньше, направляется на аукцион. Рестомод построенн и настроен компанией Hot Rod Service в Соединенных Штатах.

0 Источник: На фотографиях запечатлен рестомод Chevrolet Corvette 1959 года, который был построен специалистами американской мастерской Hot Rod Service Company. Ну а в январе двадцать третьего его выставит на торги аукционный дом Barrett-Jackson.

0 Источник: Внешность у классической модели осталась стандартной, а вот интерьер был серьезно доработан. Так, в салоне появилась новая передняя панель с пересмотренной конфигурацией приборки и центральная консоль из стекловолокна.

0 Источник: Из оснащения автомобиль имеет кнопку запуска двигателя, климатическую установку Vintage Air, подрулевые лепестки, стереосистему Alpine, руль Momo и многое другое.

0 Источник: Что касается технических особенностей проекта, то уникальный в своем роде рестомод получил расширенное и растянутое шасси, которое при этом было дополнено новыми опорами кузова и поперечными распорками.

0 Источник: Сзади тюнеры установили мост Currie Truetrac, имеющий крепление на четырех рычагах. Плюс в конструкции ходовой задействована пневмоподвеска AccuAir, позволяющая опускать кузов машины чуть ли не до самой земли (продемонстрировано на фото).

0 Источник: Модификацию снабдили тормозной системой от Wilwood с шестипоршневыми суппортами и перфорированными дисками «по кругу». А еще она получила новый топливный бак из нержавеющей стали.

0 Источник: В движение автомобиль приводит 7,0-литровый двигатель Chevrolet LS7, причем серьезно доработанный. В частности, он был оснащен впускным коллектором Kinsler и новым распредвалом.

0 Источник: К сожалению, производительность данного мотора не разглашается, но работает он в связке с шестискоростным автоматом Chevrolet 6L90E. За сколько может быть продан такой авто — покажет время.

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