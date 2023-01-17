Рестомод Corvette 1959 года получил современный 7-литровый двигатель V8 и пневматическую подвеску

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Chevrolet Corvette 1959 года, не похожий ни на один другой, который вы видели раньше, направляется на аукцион. Рестомод построенн и настроен компанией Hot Rod Service в Соединенных Штатах.
На фотографиях запечатлен рестомод Chevrolet Corvette 1959 года, который был построен специалистами американской мастерской Hot Rod Service Company. Ну а в январе двадцать третьего его выставит на торги аукционный дом Barrett-Jackson.
Внешность у классической модели осталась стандартной, а вот интерьер был серьезно доработан. Так, в салоне появилась новая передняя панель с пересмотренной конфигурацией приборки и центральная консоль из стекловолокна.
Из оснащения автомобиль имеет кнопку запуска двигателя, климатическую установку Vintage Air, подрулевые лепестки, стереосистему Alpine, руль Momo и многое другое.
Что касается технических особенностей проекта, то уникальный в своем роде рестомод получил расширенное и растянутое шасси, которое при этом было дополнено новыми опорами кузова и поперечными распорками.
Сзади тюнеры установили мост Currie Truetrac, имеющий крепление на четырех рычагах. Плюс в конструкции ходовой задействована пневмоподвеска AccuAir, позволяющая опускать кузов машины чуть ли не до самой земли (продемонстрировано на фото).
Модификацию снабдили тормозной системой от Wilwood с шестипоршневыми суппортами и перфорированными дисками «по кругу». А еще она получила новый топливный бак из нержавеющей стали.
В движение автомобиль приводит 7,0-литровый двигатель Chevrolet LS7, причем серьезно доработанный. В частности, он был оснащен впускным коллектором Kinsler и новым распредвалом.
К сожалению, производительность данного мотора не разглашается, но работает он в связке с шестискоростным автоматом Chevrolet 6L90E. За сколько может быть продан такой авто — покажет время.
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Но непонятна целевая аудитория сабжа.
Коллекционная ценность нулевая, ибо оригинал безнадёжно испорчен.
А попонторваться есть машины и поинтереснее...