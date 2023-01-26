FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 10739 постов • 814 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Паршивая овца: классический Porsche 914

Паршивая овца: классический Porsche 914

Автор:
26 января 2023 08:47
Сообщество : Автомир
Метки: Chevrolet Corvette   Hummer   авто   автомир   автомобили   самоделка   
148
11
1
Когда вы думаете о Porsche 1960-х — или вообще о Porsche — на ум приходит 911, и на самом деле для этого есть много веских причин. Автомобиль является бесспорной иконой. Это факт, который привел к тому, что многие другие автомобили — заслуженно или нет — стали почти забытыми, потерянными в тени своего более популярного и более успешного брата.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Chevrolet Corvette   Hummer   авто   автомир   автомобили   самоделка   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Кот шашлык

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

363495



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 23 января
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 23 января
30 потрясающих снимков, сделанных на улице или в общественных местах
30 потрясающих снимков, сделанных на улице или в общественных местах
Набирающие популярность в сообществах
8 устаревших предметов интерьера из квартир СССР, которые сейчас выглядят странно
8 устаревших предметов интерьера из квартир СССР, которые сейчас выглядят странно
В эпизоде — а вы заметили этих звезд в знаменитых фильмах?
В эпизоде — а вы заметили этих звезд в знаменитых фильмах?
Оригинальный и поддельный iPhone сравнили в тесте на сгибание (видео)
Оригинальный и поддельный iPhone сравнили в тесте на сгибание (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
И так каждый раз

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#история#аварии#знаменитости#автомир#Приколы#позитив#соцсети#шоу бизнес
#Юмор#факты#интересное#забавно#картинки#подборка#Жизнь#своими руками#СССР#улыбнуло
#Прикол#животные#дтп#автомобили#авто аварии#кино#в мире#сделай сам#Фотографии#удивительно
«По номеру переведете?» «По номеру переведете?» Безумный тюнинг 80-х: очень широкий BMW E32 730i Koenig Specials Безумный тюнинг 80-х: очень широкий BMW E32 730i Koenig Specials Легендарная «Эмка»: главная довоенная машина СССР Легендарная «Эмка»: главная довоенная машина СССР Cord 812 Custom Beverly 1937 года выпуска: единственный в мире бронированный седан для мёртвого сенатора Cord 812 Custom Beverly 1937 года выпуска: единственный в мире бронированный седан для мёртвого... Безупречный Bugatti Veyron 16.4 выставлен на продажу Безупречный Bugatti Veyron 16.4 выставлен на продажу Король парковки: самая странная машина для двоих из Польши Король парковки: самая странная машина для двоих из Польши

На что жалуетесь?

Вернуться