Паршивая овца: классический Porsche 914

Когда вы думаете о Porsche 1960-х — или вообще о Porsche — на ум приходит 911, и на самом деле для этого есть много веских причин. Автомобиль является бесспорной иконой. Это факт, который привел к тому, что многие другие автомобили — заслуженно или нет — стали почти забытыми, потерянными в тени своего более популярного и более успешного брата.

0 Можно долго рассуждать на тему «какой Porsche самый худший в истории». Одни конечно лучше других, но в теории каждый из них по-своему фантастичен. В случае с немецкой компанией каждая модель, покидавшая завод, была с "механическими ноу-хау", то есть отличными техническими решениями, современным дизайном и характеристиками, с которыми мало кто мог сравниться.

0 Но даже в таких рамках некоторые из них по определенным причинам менее популярны. Остановимся на забытом Porsche 914, выпускавшийся с 1969 по 1976 года. Многие будут критиковать его за то, что на самом деле это не настоящий Porsche, а разработанный совместно с Volkswagen. Porsche хотел, чтобы "народный автомобиль" заменил 912-ю модель, в то время как Volkswagen отчаянно пытался создать преемника стареющего Karmann-Ghia.

0 Конечным результатом стало то, что у 914-ой была механика Volkswagen и цена Porsche, но, несмотря на это, было реализовано 118 978 автомобилей.

0 В базовой версии 914 развивал всего 79 л.с., но если покупатель выбирал 2-литровый бензиновый двигатель, мощность подскакивала до 109 л.с. Возможно, по нынешним временам такая цифра не впечатляет, но надо сказать, что 914-й имел массу всего 985 кг. Это позволяло ему разгоняться с места до 100 км/ч за 8,7 секунды, а максимальная скорость составляла 207 км/ч.

0 Отличительные особенности модели состояли в том, что двигатель располагался по центру, пятиступенчатая механическая коробка передач на несколько лет опередила свое время (позже Porsche предложит четырехступенчатую автоматическую коробку передач для американского рынка), а все четыре дисковых тормоза были редкостью в отрасли.

0 Модель 914 была относительно доступной по стандартам Porsche. Базовая модель стоила 5400 долларов, или около 32 600 долларов в сегодняшних деньгах, а доплата за 2-литровый двигатель составляла 700 долларов (4227 долларов).

0 В наши дни у 914-й модели почитателей немало. В среднем стоимость начинается от 25000 долларов. Но все зависит от состояния и комплектации.

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