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Ребёнок на санках с мотором попал под машину

Ребёнок на санках с мотором попал под машину

Автор:
05 декабря 2022 12:44
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   везение   видео   дети   дтп   
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Мальчик на снегокате с мотором выкатился прямо под машину. Ребёнок чудом не получил серьёзных травм, а вот автомобиль, владельцу которого стоило ехать помедленнее, лишился бампера.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   везение   видео   дети   дтп   
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4  комментария
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1k
Леший 5 минут назад
обзорчик так себе....можно было и помедленнее.....
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27k
Юрьевич 11 минут назад
Идиот безмозглый - лететь по посёлку по узкой заснеженной тропинке под 30 км/ч! Жаль что не самосвал вынырнул с переулка...

У таких надо права отбирать пожизненно за идиотизм. Идиотизм не лечится.
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1k
Александр 24 минуты назад
Главное живой
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Олег

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