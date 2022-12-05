Ребёнок на санках с мотором попал под машину

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Мальчик на снегокате с мотором выкатился прямо под машину. Ребёнок чудом не получил серьёзных травм, а вот автомобиль, владельцу которого стоило ехать помедленнее, лишился бампера.
Пацан извинился, кстати!
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У таких надо права отбирать пожизненно за идиотизм. Идиотизм не лечится.