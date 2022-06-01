Страшное ДТП: во Владимирской области девочка на лошади попала под машину

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На автодороге из Гусь-Хрустального в сторону Владимира 14-летняя девочка верхом на лошади попала под автомобиль «Рено», которым управлял 59-летний водитель. Ребёнок получил тяжёлые травмы.
Девочка ехала верхом по обочине и вдруг внезапно выскочила на проезжую часть прямо под встречный кроссовер.
Пострадавшую школьницу увезли в реанимацию, а лошадь пришлось усыпить.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Ну а деньги с родителей за ремонт взыщет.
Очевидно, что вины его нет. Конечно возможно для него (водителя) будет некая травма. Но главное, что не будет юридических последствий.