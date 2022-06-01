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Страшное ДТП: во Владимирской области девочка на лошади попала под машину

Страшное ДТП: во Владимирской области девочка на лошади попала под машину

Автор:
01 июня 2022 11:51
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дети   дтп   лошадь   наездник   
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На автодороге из Гусь-Хрустального в сторону Владимира 14-летняя девочка верхом на лошади попала под автомобиль «Рено», которым управлял 59-летний водитель. Ребёнок получил тяжёлые травмы.

Источник:

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дети   дтп   лошадь   наездник   
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5  комментариев
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7k
Б.Касторский 37 минут назад
Конечно ехать на лошади можно, но вот только по обочине и после 14 лет. Учитывая, что это ДТП, водителю повезло! По крайней мере не будет ответственности как с пешеходом.
Ну а деньги с родителей за ремонт взыщет.
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20k
SolomonA 12 минут назад
Судя по фото - это машина попала под лошадь.
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2k
Yus 23 минуты назад
Лошадь жалко
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Олег

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