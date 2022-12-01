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Обман зрения: столкновение из-за китайских противотуманных фар

Обман зрения: столкновение из-за китайских противотуманных фар

Автор:
01 декабря 2022 14:04
Сообщество : Автомир
Метки: Renault   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   зеркала   разворот   
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Автор видео за рулём "Логана" хотел развернуться на загородной трассе в тёмное время суток, но совершил столкновение с "Нексией". Теперь он во всём винит нештатную светотехнику, установленную на "Нексии".

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Метки: Renault   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   зеркала   разворот   
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10  комментариев
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195
Murrkin Полчаса назад
Звуковое сопровождение просто
А так на дороге достали умники с "левыми" светодиодами, светят куда угодно, но не на дорогу
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8k
ron 11 минут назад
музыка многое объясняет )
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16k
Александр 11 минут назад
Баран пытается найти крайних, хотя тут вина полностью его.
Дополнительные фары не запрещены и они никак не могут повлиять на восприятие расстояния до машины.
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31k
Игорь 11 минут назад
Видео лучше со звуком не смотреть. Мозг может быть необратимо повреждён. Да и без звука - так себе информативность
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5k
fin4all Полчаса назад
Ну так-то шансы пободаться есть. Есть ГОСТ на установку ПТФ и эти фары явно ему не соответствуют. Но в нашей действительности...
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9k
Игорь 42 минуты назад
на хрена на обочину съезжать перед поворотом налево?
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Олег

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