Обман зрения: столкновение из-за китайских противотуманных фар

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Автор видео за рулём "Логана" хотел развернуться на загородной трассе в тёмное время суток, но совершил столкновение с "Нексией". Теперь он во всём винит нештатную светотехнику, установленную на "Нексии".
Осторожно, лучше смотреть без звука!
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