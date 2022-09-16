Автомобиль «Сеат» остался без двигателя после столкновения со столбом

— «Сеат» мне жизнь спас сегодня, только ногу потянул. Его не дооценивают. Ехал кстати с разрешённой скоростью, спидометр замер, легко доказать. От удара об Дастер, колесо заклинило, и понесло в столб, рулить было бесполезно. Главное пристёгиваться всегда! Умные люди придумали ремни, а дураки придумали заглушки, — написал 27-летний парень.

2022-09-16T13:32:03+03:00