FISHKINET
Сообщество Аварии 5924 поста • 516 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
Автомобиль «Сеат» остался без двигателя после столкновения со столбом

Автомобиль «Сеат» остался без двигателя после столкновения со столбом

Автор:
16 сентября 2022 13:32
Сообщество : Аварии
Метки: Renault   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   не уступил   
349
3
1
В Липецке на Лебедянском шоссе 37-летний водитель автомобиля «Рено Дастер» поворачивал налево и не пропустил встречный «Сеат» под управлением 27-летнего парня.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Renault   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   не уступил   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Борис Карабанов 55 минут назад
Ну, да, как-то так: "я ехал с разрешённой скоростью", а весь поток невыносимо "тошнил", что, собственно, хорошо заметно на видео.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
71k
Viktor Полчаса назад
От разрешённой скорости двигателя не вылетают!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Олег

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

358356



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Пост, который по-настоящему прочувствуют только мужчины: военкоматный юмор
Пост, который по-настоящему прочувствуют только мужчины: военкоматный юмор
Закон Мёрфи в действии: всё об авиаперелётах
Закон Мёрфи в действии: всё об авиаперелётах
Набирающие популярность в сообществах
Яндекс стал ДЗЕНом
Яндекс стал ДЗЕНом
Авария дня. В Елабуге пожарная машина столкнулась с «ГАЗелью»
Авария дня. В Елабуге пожарная машина столкнулась с «ГАЗелью»
Где остановиться и что посмотреть: полезные советы для путешествия по России
Где остановиться и что посмотреть: полезные советы для путешествия по России
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Папа, можно я

Лучшие демотиваторы
Стрит

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#история#интересное#СССР#автомобили#авто аварии#картинки#улыбнуло#природа
#Юмор#люди#животные#забавно#фотографии#кино#автомир#позитив#Спорт#маразм
#интересно#прикол#подборка#дтп#аварии#Приколы#в мире#шоу бизнес#познавательно#актриса
Где остановиться и что посмотреть: полезные советы для путешествия по России Где остановиться и что посмотреть: полезные советы для путешествия по России «Он же мог остановиться»: ДТП с участием трамвая в Томске «Он же мог остановиться»: ДТП с участием трамвая в Томске Авария дня. Молодожёны попали в серьёзное ДТП под Новосибирском Авария дня. Молодожёны попали в серьёзное ДТП под Новосибирском Авария дня. Смертельная попытка совершить разворот на трассе под Пермью Авария дня. Смертельная попытка совершить разворот на трассе под Пермью Авария дня. Жесткое столкновение с автобусом в Прокопьевске Авария дня. Жесткое столкновение с автобусом в Прокопьевске Авария дня. Водитель «Крузака» подбил пьяного водителя в Иркутской области Авария дня. Водитель «Крузака» подбил пьяного водителя в Иркутской области

На что жалуетесь?

Вернуться