Автомобиль «Сеат» остался без двигателя после столкновения со столбом

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В Липецке на Лебедянском шоссе 37-летний водитель автомобиля «Рено Дастер» поворачивал налево и не пропустил встречный «Сеат» под управлением 27-летнего парня.
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— «Сеат» мне жизнь спас сегодня, только ногу потянул. Его не дооценивают. Ехал кстати с разрешённой скоростью, спидометр замер, легко доказать. От удара об Дастер, колесо заклинило, и понесло в столб, рулить было бесполезно. Главное пристёгиваться всегда! Умные люди придумали ремни, а дураки придумали заглушки, — написал 27-летний парень.
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