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На улице Немировича-Данченко 36-летняя женщина на автомобиле Peugeot при перестроении столкнулась с мотоциклом Suzuki. В результате чего наездник упал и получил травмы.
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Может вы хотели сказать - "когда уже запретят ЛЕТАТЬ как дебилы". Так давно запретили. И потом - запрещать делать что угодно как дебилы не конструктивно. Запретят летать на мото, будут летать на вело, на самокатах, да хоть на роликах.
Если человек дебил, нужно его запрещать, а не запрещать всем нормальным делать то в чем был замечен единичный дебил.
Правила, пусть и неформальные, писаны кровью.
С такой то манерой обгона.
Ума нет, считай калека
Что двухколесные не летают по городу, что не выскакивают изза других машин внезапно?
Повторюсь, человек уже фактически завершил перестроение а потом получил удар взад.
Причем перестраивался он именно спокойно, а не рывком.
Значит будь у мопеда нормальная скорость, он бы среагировал.
Не вижу смысла убеждать друг друга.
Твои аргументы я принимаю, но на мое мнение они не повлияют никоим образом.
Всех благ!
Мот ехал в своей полосе, крайней правой.
Посмотри внимательно на первом скрине видно, что мотоцикл едет в крайней правой полосе и до авто метров 30-40 на взгляд.
А на втором и третьем скрине - момент начала маневра машины и четко видно расстояние до мотоцикла меньше 10-15.
Теперь, не будь ба-ло-бо-лом и поясни за слова "водитель начал перестраиваться и включил поворотник задолго до появления мота" - откуда ты это взял?
И еще обоснуй свои слова "мотовод слепой или тупой. маневр было видно издалека, мог его обогнать слева, а не вправо щемиться"? Укажи мне любопытному на пункт ПДД, согласно которому, мотоцикл двигаясь прямо по полосе должен уступить тому кто в эту полосу перестраивается? И согласно какому пункту ПДД включенный поворотник дает преимущество при перестроении?
Там как раз в правилах про это пишут.
ПДД РФ:
10.1. Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил.
При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.
Не учитывая того, что опасность возникла как раз от такой езды.
На пальцах: водитель автомобиля нарушил правила, мотоциклист также нарушил правила. Обоюдное нарушение. Итог - мотоциклист труп. Извините, но более по этой данности с Вами дискутировать нет желания.