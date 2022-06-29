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Авария дня. Мотоциклист серьёзно пострадал после столкновения с «Пежо» в Новосибирске

Авария дня. Мотоциклист серьёзно пострадал после столкновения с «Пежо» в Новосибирске

Автор:
29 июня 2022 10:00
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   зеркала   мотоциклист   
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На улице Немировича-Данченко 36-летняя женщина на автомобиле Peugeot при перестроении столкнулась с мотоциклом Suzuki. В результате чего наездник упал и получил травмы.
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Источник:

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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   зеркала   мотоциклист   
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62  комментария
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575
HalloFreeSpace 7 часов назад
когда уже запретят вам ездить на этой фигне ???
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14k
Алексей 2 часа назад
Правее правого, левее левого....

Правила, пусть и неформальные, писаны кровью.
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25k
SerGProS 2 часа назад
Лично я - за мотоциклы. Думается, где-то 90% времени четырехместный автомобиль занят одной ж.о.п.о.й - водителем
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22k
Inter 3 часа назад
день хрустов??? банально при перестроении посмотрел в зеркало-никого нет,только начал перестраиваться-сука прилетел!!. считаю надо запрещать спортбайки и жестко в ПДД прописывать все и снимать ответственность в определенных случаях с водителей авто,когда хруста срезали на первой космической.
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9k
*Сергей* 3 часа назад
Интересно... а сильно бы он убился если бы ехал на той же скорости как и весь поток?
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2k
Сергей 5 часов назад
Всегда поражали индивидумы, которые в маечке, в шортиках катаются. Вы дибилы.
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8k
Б.Касторский 5 часов назад
Второй день видео, в котором осудить мотоциклиста может только клинический идиот. Неужели мотоциклисты взялись за ум? Попадают в аварии, но даже без вины. Удивительно.
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2k
GROMOZEKA 6 часов назад
Блин, 42 года, из защиты только шлем.
С такой то манерой обгона.
Ума нет, считай калека
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4k
Frank Borman 7 часов назад
Не езди правее правого и левее левого, не езди как в жопу ужаленный - и будет тебе счастье.
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31k
Fat Lynx 7 часов назад
И тут виноват мот, а не слепошалый водятел, который перестраивается не глядя в зеркала?
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4k
Горожанин 7 часов назад
Ну, многие мотоциклисты,в принципе,не скрывают свою неадекватность - открыто заявляют о своих истероидных и нарциссических психопатиях - что получают удовольствия от того, как они едут и все на них обращают внимание. Это они, конечно, так воспринимают - особенно, когда устраивают разные клоунады на дорогах. На самом деле нафиг никому не сдался их эпатаж. Но они так это воспринимают - что говорит ещё и о нарушении мышления. Поэтому ничего удивительного нет, что мотопендоли на дорогах - скрытые суицидники. Не все, но практика показывает - большинство.
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3
Андрей Л 7 часов назад
Чем больше мотоциклистов, тем меньше мотоциклистов. Ну едь спокойно, чтобы тебя видели, не между рядов и с дикой скоростью. Спокойно, за машинками, займи ряд.
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