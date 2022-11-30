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Всё правильно сделал! Принципиальный водитель не пропустил наглого водителя

Всё правильно сделал! Принципиальный водитель не пропустил наглого водителя

Автор:
30 ноября 2022 11:50
Сообщество : Аварии
Метки: Mazda   аварии   авто   авто аварии   видео   встерчка   дтп   учитель на дороге   
478
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Очередь нужно с конца занимать, а не втискиваться по-хитрому! Водитель "Мазды" из Санкт-Петербурга решил, что он умнее всех, но автор видео его проучил.

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Метки: Mazda   аварии   авто   авто аварии   видео   встерчка   дтп   учитель на дороге   
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14  комментариев
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9k
antonium 52 минуты назад
Если есть время и нервы, то можно и пойти на принцип. Стоишь на поворот, пробка минут на 10, обязательно какой-нибудь баран перед тобой лезет. Из-за них эти пробки и образуются. Маздовод в следующий раз подумает, прежде чем лезть.
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222
perdobak Минуту назад
Была бы это не старая мазда, а гелик какой нибудь, учитель стопудов стошнил бы.
В целом на мазде нарушил, а водятел дтп совершил, т.к. по видеорегистратору продолжал движение и осознанно шел на дтп
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1k
Алексей 17 минут назад
Разные ситуации бывают. На незнакомой дороге начало очереди очень легко проскочить. Мазда мигала с самого начала ролика, но её никто не впустил. Пришлось проехать вперед, чтобы не затыкать полосу, но "учитель" догнал. Лучше бы бэнтли какую-нибудь так подловил или ещё какую люксовую машину, но только думаю слабо. Учить может только равных по статусу.
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33
Голованов Александр Полчаса назад
Жалко свою машину, жалко время убитое на составление европротокола, и само главное, это что возникла огромная проблема и пробка для тех кто ехал сзади. Учить однозначно таких надо, достали, но вот последствия стоит лучше просчитывать.
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6k
Roman 55 минут назад
Задрали жаться и шарахаться от этих влезающих. Если бы чувак на белой машине ехал ровно посередине, вообще бы ничего не было. А лучше - левее.
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10
francelli 56 минут назад
чувствую, что пробка еще больше после такого стала
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340
Александр Лукин 56 минут назад
Два дебила - это сила
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9k
Игорь Час назад
я бы машину и время пожалел
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5k
Котэ Час назад
оба дураки, и кто больший не понятно
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