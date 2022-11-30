Всё правильно сделал! Принципиальный водитель не пропустил наглого водителя

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Очередь нужно с конца занимать, а не втискиваться по-хитрому! Водитель "Мазды" из Санкт-Петербурга решил, что он умнее всех, но автор видео его проучил.
Пока есть те, кто пускает, будут и те, кто лезет! Жалко только тех, кто теперь будет стоять в пробке позади.
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В целом на мазде нарушил, а водятел дтп совершил, т.к. по видеорегистратору продолжал движение и осознанно шел на дтп