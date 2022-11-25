В Камбодже Nissan Juke и Toyota Camry увековечили на банкноте номиналом 500 риелей

На лицевой стороне изображен действующий король Камбоджи Нородом Сиамони, а на обратной – мост через реку Меконг, по которому двигается Nissan Juke. Вот это поворот! Автомобиль далеко не выдающийся, ни по техническим характеристикам, ни тем более дизайном. Причины его изображения на билетах государственного банка Камбоджи, видимо, кроются в загадочной азиатской душе. Или художнику выдали фотографию, которую следовало использовать в качестве исходника, а он её просто перерисовал…