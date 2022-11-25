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В Камбодже Nissan Juke и Toyota Camry увековечили на банкноте номиналом 500 риелей

В Камбодже Nissan Juke и Toyota Camry увековечили на банкноте номиналом 500 риелей

Автор:
25 ноября 2022 08:37
Сообщество : Автомир
Метки: Nissan   Nissan Juke   Камбоджа   авто   автомир   автомобили   банкнота   деньги   
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На валюту любой страны всегда интересно смотреть. Например, людей пугает глаз на оборотной стороне долларовой банкноты США. Но в Камбодже есть кое-что гораздо более интересное.

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Метки: Nissan   Nissan Juke   Камбоджа   авто   автомир   автомобили   банкнота   деньги   
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