В Камбодже Nissan Juke и Toyota Camry увековечили на банкноте номиналом 500 риелей

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На валюту любой страны всегда интересно смотреть. Например, людей пугает глаз на оборотной стороне долларовой банкноты США. Но в Камбодже есть кое-что гораздо более интересное.
Задам Вам провокационный вопрос: что можно купить на 500 камбоджийских риелей?!
Учитывая, что это примерно 7,5 рублей, то, скорее всего, ничего купить не удастся… Зато эту «солидную» купюру можно с интересом поразглядывать.
Учитывая, что это примерно 7,5 рублей, то, скорее всего, ничего купить не удастся… Зато эту «солидную» купюру можно с интересом поразглядывать.
На лицевой стороне изображен действующий король Камбоджи Нородом Сиамони, а на обратной – мост через реку Меконг, по которому двигается Nissan Juke. Вот это поворот! Автомобиль далеко не выдающийся, ни по техническим характеристикам, ни тем более дизайном. Причины его изображения на билетах государственного банка Камбоджи, видимо, кроются в загадочной азиатской душе. Или художнику выдали фотографию, которую следовало использовать в качестве исходника, а он её просто перерисовал…
На встречу Джуку движется седан, в некоторых источникам идентифицированный как Toyota Camry. Хотя, это скорее некий собирательный образ седана, тогда как Nissan Juke ни с чем не спутать!
Интересно, что на камбоджийских «пятисотках» издавна изображаются транспортные средства, будь то трактор, пара волов или неопознанный спортивный автомобиль. Толи Porsche, толи Mitsubishi 3000GT.
Интересно, что на камбоджийских «пятисотках» издавна изображаются транспортные средства, будь то трактор, пара волов или неопознанный спортивный автомобиль. Толи Porsche, толи Mitsubishi 3000GT.
Изображения автомобилей можно найти и на купюрах других стран, хоть и не на многих. На старых банкнотах в 100 малазийских ринггитов была изображена сборочная линия автомобилей местной марки Proton, а в Малави на оборотной стороне купюры номиналом 50 квач (малавийская квача) – классический Land Rover Defender.
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