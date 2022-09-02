Жажда скорости: гоночный автомобиль Тома Круза Nissan 300ZX 1984 года выставлен на продажу

Сколько всего владельцев было у этого спорткара, не уточняется. Нынешний приобрёл его в 2004 году после того, как автомобиль несколько лет провёл на свалке. Два года спустя Nissan 300ZX пережил полную реставрацию с полной разборкой и перекраской кузова в оригинальную ливрею 1988 года — её отличительными чертами можно считать бортовой номер 70 и надпись Tom Cruise на крыше.