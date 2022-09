Жажда скорости: гоночный автомобиль Тома Круза Nissan 300ZX 1984 года выставлен на продажу

В сезоне 1988 года Том Круз стал пилотом команды Newman Sharp Racing и даже выиграл несколько этапов, однако к концу сезона название гоночной серии SCCA (Sports Car Club of America) зрители начали расшифровывать как See Cruise Crash Again («Посмотри, как Круз снова разбивается»). Проблемы актёра на трассе связывали с чересчур агрессивным стилем вождения.