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Жажда скорости: гоночный автомобиль Тома Круза Nissan 300ZX 1984 года выставлен на продажу

Жажда скорости: гоночный автомобиль Тома Круза Nissan 300ZX 1984 года выставлен на продажу

Автор:
02 сентября 2022 10:01
Сообщество : Автомир
Метки: Nissan   Nissan 300ZX   Том Круз   авто   автомир   автомобили   гоночный автомобиль   найдено на ebay   
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Если вы всё еще находитесь под впечатлением после просмотра фильма Top Gun: Maverick, то этот гоночный автомобиль Nissan 300ZX 1984 года выпуска, которым раньше управлял сам Том Круз, может стать идеальным автомобилем.

Источник:

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Метки: Nissan   Nissan 300ZX   Том Круз   авто   автомир   автомобили   гоночный автомобиль   найдено на ebay   
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