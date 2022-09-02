Жажда скорости: гоночный автомобиль Тома Круза Nissan 300ZX 1984 года выставлен на продажу

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Если вы всё еще находитесь под впечатлением после просмотра фильма Top Gun: Maverick, то этот гоночный автомобиль Nissan 300ZX 1984 года выпуска, которым раньше управлял сам Том Круз, может стать идеальным автомобилем.
На аукционе Bring a Trailer идут торги за гоночную версию купе Nissan 300 ZX образца 1984 года. Продавец утверждает, что в 1988 году на этом автомобиле выступал в гонках знаменитый актёр Том Круз. Несмотря на это обстоятельство, за спорткар предлагают всего 6,5 тысячи долларов (менее 400 тысяч рублей) — цена «антикризисной» Lada Granta стартует сейчас с 678 300 рублей. Впрочем, ставка может вырасти, так как до конца торгов ещё 7 дней.
Том Круз пробовал свои силы на гоночной трассе во второй половине 1980-х в рамках серии SCCA. Сесть за руль спорткара его убедил знаменитый актёр и гонщик Пол Ньюман, с которым Круз работал на съёмочной площадке фильма «Цвет денег».
В сезоне 1988 года Том Круз стал пилотом команды Newman Sharp Racing и даже выиграл несколько этапов, однако к концу сезона название гоночной серии SCCA (Sports Car Club of America) зрители начали расшифровывать как See Cruise Crash Again («Посмотри, как Круз снова разбивается»). Проблемы актёра на трассе связывали с чересчур агрессивным стилем вождения.
Сколько всего владельцев было у этого спорткара, не уточняется. Нынешний приобрёл его в 2004 году после того, как автомобиль несколько лет провёл на свалке. Два года спустя Nissan 300ZX пережил полную реставрацию с полной разборкой и перекраской кузова в оригинальную ливрею 1988 года — её отличительными чертами можно считать бортовой номер 70 и надпись Tom Cruise на крыше.
Спорткар оснащён трёхлитровым V6, доработанным при помощи целого ряда компонентов и действующим в сочетании с пятиступенчатой «механикой». Кроме того, купе снабдили альтернативными компонентами подвески от Nismo и Tokico, аэродинамическим пакетом и новыми ковшеобразными креслами в салоне. Можно ли выезжать на спорткаре на дороги общего пользования, не уточняется.
Источник:
АНТИФИШКИ
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