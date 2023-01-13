Nissan Z Proto: настоящий японский спорткар, 400 "лошадей" и шестиступенчатая ​​механика

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С двигателем V6 с двойным турбонаддувом, механической коробкой передач и внешним видом, напоминающим оригинальный 240Z, Z Proto — самая захватывающая вещь, которую мы видели от Nissan за последнее время.
Всё, что американцы думали о японских автомобилях и самих японцах (особенно в послевоенные годы...) было переписано спортивным Datsun 240Z, и теперь новое поколение Nissan Z возвращается в классическом стиле и чрезвычайно привлекательной форме, заставляя тысячи энтузиастов мечтать о нем!
На заре 1970-х Datsun 240Z полностью изменил имидж японских автомобилей в Америке как надежных и экономичных, но скучных и безликих. Спортивное купе с шестицилиндровым двигателем, помимо неубиваемых агрегатов, подарило владельцам незабываемые впечатления от вождения. Успех был грандиозным, армия фанатов 240Z росла год от года в геометрической прогрессии, культовые после Второй мировой в Америке британские спорткары были низвергнуты и забыты.
История Z-ки началась в 1969 году и насчитывает уже семь поколений. Менялся мир, менялся и автомобиль: Datsun переименовали в Nissan, добавились пара задних мест, рядный шестицилиндровый двигатель сменился V6, в т.ч. с турбонаддувом. К сожалению, оригинальная концепция давно была утрачена, но несколько лет назад японцы смахнули пыль с дизайнерских решений Datsun и явили миру современную интерпретацию классического 240Z. Из явных отсылок глубоко посаженные фары и значок Z на стойке крыши - "Еще никогда Штирлиц не был так близок к провалу".
Первую партию новейшего Nissan Z выпустили в количестве 240 экземпляров, которые чрезвычайно быстро были раскуплены фанатами и инвесторами, как и экземпляр на фото , который продавался в Австралии более чем за 100 тысяч австралийских долларов.
Под капотом 3,0-литровый битурбо мотор V6 мощностью 400 лошадиных сил, агрегатированный с шестиступенчатой механикой. Привод задний, систему стабилизации можно полностью отключить (сегодня это редкость) и раздавать угла со страшной силой. Весь этот кайф достанется только японцам, американцам и прочим австралийцам. В Европе сейчас другие ценности... Хоть и тоже заднеприводные)))
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