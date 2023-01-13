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Nissan Z Proto: настоящий японский спорткар, 400 "лошадей" и шестиступенчатая ​​механика

Nissan Z Proto: настоящий японский спорткар, 400 "лошадей" и шестиступенчатая ​​механика

Автор:
13 января 2023 08:56
Сообщество : Автомир
Метки: Nissan   Nissan Z Proto   авто   автомир   автомобили   спотркар   
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С двигателем V6 с двойным турбонаддувом, механической коробкой передач и внешним видом, напоминающим оригинальный 240Z, Z Proto — самая захватывающая вещь, которую мы видели от Nissan за последнее время.

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Метки: Nissan   Nissan Z Proto   авто   автомир   автомобили   спотркар   
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4  комментария
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30k
АнтонПолднев Час назад
В профиль приятно глазу. Строго анфас... ну такое себе...

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35k
Aleks 4 минуты назад
Задница какая то унылая... 370 веселей смотрелся.

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59k
Похабыч Полчаса назад
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