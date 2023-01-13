Nissan Z Proto: настоящий японский спорткар, 400 "лошадей" и шестиступенчатая ​​механика

История Z-ки началась в 1969 году и насчитывает уже семь поколений. Менялся мир, менялся и автомобиль: Datsun переименовали в Nissan, добавились пара задних мест, рядный шестицилиндровый двигатель сменился V6, в т.ч. с турбонаддувом. К сожалению, оригинальная концепция давно была утрачена, но несколько лет назад японцы смахнули пыль с дизайнерских решений Datsun и явили миру современную интерпретацию классического 240Z. Из явных отсылок глубоко посаженные фары и значок Z на стойке крыши - "Еще никогда Штирлиц не был так близок к провалу".