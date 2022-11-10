Nissan Figaro: симпатичный маленький автомобиль для коллекционеров с ограниченным бюджетом

Figaro представили в 1989 году на Токийском автосалоне под лозунгом (или девизом, если слово лозунг считаете слишком политизированным) "Назад в будущее". Может хотели поймать волну популярности франшизы Роберта Земекиса "Назад в будущее", вторая часть которой вышла в прокат как-раз в 1989 году, но автомобиль там на Figaro совершенно не похож ;) Не только технически, но и идеологически!