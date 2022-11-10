Nissan Figaro: симпатичный маленький автомобиль для коллекционеров с ограниченным бюджетом

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Разработанные с учетом строгих ограничений по размеру в густонаселенных частях Японии, некоторые маленькие автомобили JDM стали культовыми. Nissan Figaro выглядит как винтаж, но — это скорее современная классика.
В конце 1980-х на Nissan накатило увлечение ретро техникой. Конечно, не на пустом месте: в японском обществе росла популярность ретро автомобилей и в Nissan, справедливо рассудив, что совершать вояжи на классической технике любят многие, а поддерживать её в работоспособном состоянии - только пара человек, решили предложить потребителям ретро стиль на современных агрегатах!
Так называемый "Японский финансовый пузырь" надувался со страшной силой, можно было заниматься любыми проектами, - денег было не просто много, а очень много! Nissan запустил линейку так называемых Пайк-каров: Pao, Be-1 и чрезвычайно странный S-Cargo, а финальным продуктом программы стал Nissan Figaro - очень симпатичный маленький автомобиль.
Figaro представили в 1989 году на Токийском автосалоне под лозунгом (или девизом, если слово лозунг считаете слишком политизированным) "Назад в будущее". Может хотели поймать волну популярности франшизы Роберта Земекиса "Назад в будущее", вторая часть которой вышла в прокат как-раз в 1989 году, но автомобиль там на Figaro совершенно не похож ;) Не только технически, но и идеологически!
По технической части Figaro базировался на платформе March/Micra - популярного городского хетчбека. Внешности придали черты классического Datsun Fairlady, но схожесть можно разглядеть разве что в круглых фарах. Figaro получился вполне самодостаточным, с интересным кузовом: рамки боковых окон у него стационарные, а центральная часть крыши откидывается вместе с задним стеклом. Красиво и безопасно!
В багажник ничего особо не положишь. По японской традиции запасное колесо - докатка, она-же "банан"
Под капотом - безальтернативный литровый мотор с турбонаддувом мощностью 76 лошадиных сил. Автомобиль не про спорт, но до 170 км/ч разогнаться может. Трехступенчатый автомат тоже не про динамику, Figaro про стиль и спокойное перемещение по счастливой жизни! Dolce vita.
На выбор предлагалось четыре варианта окраски: Topaz Mist (осень), Emerald Green (весна), Pale Aqua (лето) и Lapis Grey (зима) - "Времена года" Вивальди в голове не зазвучали?!
Автомобиль чрезвычайно приглянулся публике. В производстве Figaro находился только один год, но первоначальный план в 8000 единиц пришлось расширить до 20 000 машин. И этого оказалось мало. Право приобретения Nissan Figaro разыгрывалось в лотерею. О как!
Автомобиль чрезвычайно приглянулся публике. В производстве Figaro находился только один год, но первоначальный план в 8000 единиц пришлось расширить до 20 000 машин. И этого оказалось мало. Право приобретения Nissan Figaro разыгрывалось в лотерею. О как!
Представленный автомобиль в октябре 2022 года продали на аукционе в Калифорнии за 30 000 долларов. Есть такие Figaro и в России, но сегодня ни одного экземпляра в продаже ни на Авто.ру, ни на Дроме не нашлось.
Источник:
АНТИФИШКИ
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