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Nissan Figaro: симпатичный маленький автомобиль для коллекционеров с ограниченным бюджетом

Nissan Figaro: симпатичный маленький автомобиль для коллекционеров с ограниченным бюджетом

Автор:
10 ноября 2022 08:30
Сообщество : Автомир
Метки: Nissan   Nissan Figaro   авто   автомир   автомобили   интересные автомобили   фигаро   янгтаймер   
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Разработанные с учетом строгих ограничений по размеру в густонаселенных частях Японии, некоторые маленькие автомобили JDM стали культовыми. Nissan Figaro выглядит как винтаж, но — это скорее современная классика.

Источник:

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Метки: Nissan   Nissan Figaro   авто   автомир   автомобили   интересные автомобили   фигаро   янгтаймер   
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2  комментария
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4k
Андрей 40 минут назад
красивый автомобиль
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Alex 37 минут назад
Багажник маловат, а так - отличная тачила. И цвет классный
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