Nissan отмечает 60-летие рекордного пересечения австралийской пустыни Симпсон на автомобиле Patrol

Симпсон является одной из крупнейших пустынь в мире, крайне опасной. Но Реджинальд Спригг был основателем геологоразведочной компании South Australia and Northern Territory Oil Search Ltd. и занимался, в том числе, поиском маршрутов для транспортировки нефти через данный негостеприимный регион. Прихватив жену и двоих детей (десяти и семи лет) отважный геолог ринулся в дорогу. Все сидели на передней скамье Патруля, больше свободного места в машине не было.