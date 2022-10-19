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Nissan отмечает 60-летие рекордного пересечения австралийской пустыни Симпсон на автомобиле Patrol

Nissan отмечает 60-летие рекордного пересечения австралийской пустыни Симпсон на автомобиле Patrol

Автор:
19 октября 2022 08:40
Сообщество : Автомир
Метки: Nissan   Nissan Patrol   Patrol   авто   автомир   автомобили   внедорожнтк   
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Шесть десятилетий назад семья Спригг совершила первый автомобильный переход через пустыню Симпсон на своем G60 Nissan Patrol.

Источник:

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Метки: Nissan   Nissan Patrol   Patrol   авто   автомир   автомобили   внедорожнтк   
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