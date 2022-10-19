Nissan отмечает 60-летие рекордного пересечения австралийской пустыни Симпсон на автомобиле Patrol

128
18
1
Шесть десятилетий назад семья Спригг совершила первый автомобильный переход через пустыню Симпсон на своем G60 Nissan Patrol.
Для граждан России и всего постсоветского пространства история внедорожника Nissan Patrol началась в конце 1980-х годов с четвертого поколения модели. В начале 1990-х Патрули хлынули на рынок России, став, наряду с Toyota Land Cruiser и Mercedes-Benz S-класса, олицетворением нового времени - свободного, но опасного!
Да что там 90-е, в конце 80-х в славном городе Барнауле, Nissan Patrol "служил" в ГАИ
Но Nissan Palrol гораздо больше, чем просто внедорожник из лихих 90-х. Автомобиль появился в далеком 1951 году, как и Toyota Land Cruiser, и заслужил репутацию крепкого вездехода для тяжелейших условий эксплуатации. Например, 60 лет назад семья Сприггов вошла в историю - они впервые пересекли австралийскую пустыню Симпсон на моторизованном транспортном средстве. Естественно, это был Nissan Patrol!
В 1962 году австралийцы на Патруле второго поколения (1960–1984) совершили 12-дневный переход без карт, навигации и радио, с минимумом припасов, зато с двумя детьми и 200-литровой бочкой топлива в кузове...
Симпсон является одной из крупнейших пустынь в мире, крайне опасной. Но Реджинальд Спригг был основателем геологоразведочной компании South Australia and Northern Territory Oil Search Ltd. и занимался, в том числе, поиском маршрутов для транспортировки нефти через данный негостеприимный регион. Прихватив жену и двоих детей (десяти и семи лет) отважный геолог ринулся в дорогу. Все сидели на передней скамье Патруля, больше свободного места в машине не было.
Семья полагалась лишь на обширные знания Рега в области навигации, геологии, дикой природы и бездорожья. Одной из главных проблем была сухая трава, набивавшаяся под днище, готовая вспыхнуть от контакта с раскаленным выхлопом. Приходилось регулярно останавливаться и удалять горючий материал - соседство с бочкой топлива придавало ситуации "огонька".
Большую часть маршрута Спригги провели в одиночестве, не встречая ни одного человека по несколько дней. Иногда другие авантюристы пытались присоединиться к экспедиции Сприггов, но автомобили не выдерживали, только Patrol прошел весь маршрут без особых проблем, правда со средней скоростью 5 километров в час.
Исследования семьи Спригг пригодились год спустя, когда нефтяная компания French Petroleum сносила бульдозерами песчаные дюны, прокладывая дорогу через пустыню! Так что, путешествие оказалось не только интересным, но и полезным. По крайней мере для нефтяников...
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Самая дорогая в мире «Годзилла»: Nissan Skyline R34 GT-R Nismo Z-Tune продан за два миллиона долларов
- Модифицированный Nissan Silvia со светотехникой от BMW выглядит лучше, чем можно представить
- Skyline R34 GT-R V-Spec II, на котором ездил Пол Уокер, продали за 577 000 долларов
- Идеальный Nissan Skyline GT-R R33 с малым пробегом в цвете Midnight Purple
- Жажда скорости: гоночный автомобиль Тома Круза Nissan 300ZX 1984 года выставлен на продажу
Новости партнёров