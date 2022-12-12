«Гонщик» из Ижевска нашёл себе приключений на одно место

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Устроить "шашки" на скользкой дороге было очень плохой идеей. Жаль, что из-за таких страдают невиновные автомобилисты.
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