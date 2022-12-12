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«Гонщик» из Ижевска нашёл себе приключений на одно место

«Гонщик» из Ижевска нашёл себе приключений на одно место

Автор:
12 декабря 2022 13:53
Сообщество : Аварии
Метки: Hyundai   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   лихач   шашечник   
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Устроить "шашки" на скользкой дороге было очень плохой идеей. Жаль, что из-за таких страдают невиновные автомобилисты.

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Метки: Hyundai   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   лихач   шашечник   
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4  комментария
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3k
Владимир Час назад
крепче за шоферку держись,баран!!!
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11k
кот базилий 39 минут назад
И вот появился ОН, АСС в рот ему......
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9k
Александр 41 минуту назад
бмв головного мозга
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8k
Tamdima Час назад
Те, кто ехали спокойно, спокойно поехали дальше. Жаль, кажется задел Вольво.
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Олег

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