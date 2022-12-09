Недогонщики попали в ДТП устроив «шашки» в потоке

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Вполне закономерный итог для неумелых лихачей возомнивших себя гонщиками. Очень жаль, что страдают другие автомобилисты!
Присутствует ненормативная лексика!
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