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Недогонщики попали в ДТП устроив «шашки» в потоке

Недогонщики попали в ДТП устроив «шашки» в потоке

Автор:
09 декабря 2022 08:16
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   лихач   шашечник   
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Вполне закономерный итог для неумелых лихачей возомнивших себя гонщиками. Очень жаль, что страдают другие автомобилисты!

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   лихач   шашечник   
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9  комментариев
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6k
Roman Час назад
Хват руля странный. С самоката пересел?
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2k
Леонид 41 секунду назад
Что наездник , что матизовод стоявший вторым рядом , короче нашли друг друга.
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22k
Inter 9 минут назад
он пианист??? такой хват руля выдает полного распи...здяя, а не профессионала,который знает,что делает..
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15k
Голос Вселенной 19 минут назад
Страйк!!!

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1k
Alexander 51 минуту назад
Эх, жаль там не камаз был ! А еще лучше столб и никому проблем бы не создал.
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29k
Dobry vojak Svejk Z Час назад
Долбоящеры, куле...
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