Мать с годовалым ребёнком на руках решила перебежать дорогу в неположенном месте

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В Магнитогорске 27-летняя женщина с ребёнком на руках попала под машину, когда перебегала дорогу вне зоны пешеходного перехода. Пострадавшая получила ушибы, госпитализация ей не потребовалась.
Малышу возрастом один год и семь месяцев, на месте была оказана разовая медицинская помощь.
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За рулём сбившего «Фокуса» находилась 24-летняя автомобилистка.
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АНТИФИШКИ
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Метки: аварии авто авто аварии видео дтп пешехода сбили яжемать
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как понимаю, сотрясать было нечего(стекло головкой разбила)
Даже когда авто начало уходить от возможного столкновения ,эта ТП упрямо лезла под автомобиль ... У таких неадекватов по-хорошему надо детей отбирать, т.к. вместе с такой мамашей шансов дожить до совершеннолетия у них будет очень мало!
А тут прикрыла малюткой глазки - как тупым отмазом типа " я в домике" и чесанула через дорогу не глядя...
Женщине с ребенком повезло, обошлось без увечий. Не говорю, что она права, но пешеходы ещё никого не убили в машине. А вот наоборот сто тысяч примеров.