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Мать с годовалым ребёнком на руках решила перебежать дорогу в неположенном месте

Мать с годовалым ребёнком на руках решила перебежать дорогу в неположенном месте

Автор:
09 ноября 2022 14:19
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   яжемать   
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В Магнитогорске 27-летняя женщина с ребёнком на руках попала под машину, когда перебегала дорогу вне зоны пешеходного перехода. Пострадавшая получила ушибы, госпитализация ей не потребовалась.

Источник:

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   яжемать   
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24  комментария
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3k
petrozza 2 часа назад
Ну автоледи получила бесценный урок, про то, что в любой момент на дорогу может выбежать неадекват. Мамаша, надеюсь, тоже головушку мудростью пополнила. Главное все живы.
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7k
Alexander Полчаса назад
... никого не жалко, никого ...
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989
Nick Z Полчаса назад
это не яжемать, это яещенарожалка
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3k
Дмитрий 43 минуты назад
Пускай за стекло возместит
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6k
КремлеКот 49 минут назад
Ровно 2 секунды от момента, когда её стало видно после проезда встречной машины, до момента столкновения.
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3k
Daimos 56 минут назад
Ну если мозгов нет и ты бежишь через дорогу с ребенком, так может хоть раз посмотришь по сторонам. Но думать нечем.
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151
Igor Grishaev 57 минут назад
Вот, прости Господи, дура..Себя не жалко., ребёнка пожалей! По такому снегу, даже если бы водительница затормозила, ничего бы не изменилось
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12k
? ? ? Час назад
"Пострадавшая получила ушибы, госпитализация ей не потребовалась"
как понимаю, сотрясать было нечего(стекло головкой разбила)
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76
Jurgen Час назад
100% мать виновата и еще ребенком рисковала. Ну а водитель неприспособленное существо, которое умееет только вертеть руль и давить педали
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2k
Егор Час назад
Мне одному показалось, что мамаша бежала целенаправленно под колёса ?!
Даже когда авто начало уходить от возможного столкновения ,эта ТП упрямо лезла под автомобиль ... У таких неадекватов по-хорошему надо детей отбирать, т.к. вместе с такой мамашей шансов дожить до совершеннолетия у них будет очень мало!
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450
Лютый вам Бетховен Егор Полчаса назад
Из-за ребёнка не видела.
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3k
Григорий Час назад
дура, ребёнка могла погубить или заинвалидить, да и сама могла "улететь" и его оставить.
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12k
Александр 2 часа назад
"Малышу возрастом один год и семь месяцев, на месте была оказана разовая медицинская помощь, после которой он встал, уточнил у врача адрес ближайшего детского дома и немедленно отправился туда пешком."
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8k
Борис Карабанов 3 часа назад
Не люблю грязное стекло, а особенно в сумерки.
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780
Максим Макашев 3 часа назад
встретились две п*зды: одна летит, как угорелая, другая С РЕБЁНКОМ НА РУКАХ перебегает дорогу , не глядя по сторонам. Ребёнка жалко, а баб - В РАСХОД
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55k
alertol 3 часа назад
Двояко. Мне 41 и нас учили в школе переходить дорогу (в том числе и в неположенных местах, типа всегда убедитесь в безопасности) водителей также учат "будьте готовы к тому что кто-то вопреки правилам будет творить дичь" в данном случае виноваты скорее оба, но водитель в большей степени, он сдавал экзамены и должен был знать что "кто-то может творить дичь", а вот в пешеходов в школах этому сейчас не обучают, им внушили что пешеход всегда прав (забыли внушить правда что не всегда жив, но это уже вина мин-образования)
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227
Fisher1979 alertol 2 часа назад
Баба с ребёнком конечно дура, но как водитель передвигаясь в городе обязан быть готов к любой х@йне.
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243
Виктор Fisher1979 Час назад
Чтобы быть готовым к любой х@йне, надо из дома выходить в каске, со щитом и копьём на перевес. И передвигаться озираясь.
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