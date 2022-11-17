Яжеправ! В Петрозаводске водитель кроссовера атаковал фуру

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На перекрёстке улиц Гвардейской и Ключевой произошло столкновение кроссовера и тягача с полуприцепом. Водитель легковушки двигался по главной дороге и до последнего надеялся проскочить пред большегрузом.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: аварии авто авто аварии видео дтп не уступил фура
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"право приоритетного проезда положено давать, когда ты на второстепенной. Но право приоритетного проезда не положено брать силой, когда ты на главной."
И еще хорошая фраза
"На дороге не надо быть правым. На дороге надо быть умным"
Не знаю, написано ли это где-то в правилах, тем более в таких формулировках.
Водитель фуры: "Ну, я тридцать лет за рулём. У меня хрен проскочишь!"...
И при этом, у водителя фуры, на основании этого видео, есть хоть и очень небольшой, но шанс отмазаться на обоюдку. Кроссовер двигался явно с превышением скорости и когда он появился в поле зрения водителя фуры, тот уже был на перекрёстке. Чтобы избежать столкновения, ему бы пришлось применить экстренное торможение, которое создало бы опасную обстановку на дороге. Экстренное торможение на гружёной фуре, да ещё на скользкой дороге, приводит к непредсказуемым результатам.
на главной дороге я на видео увидел знак "главная дорога", а на второстепенной дороге, по которой двигалась фура, что-то не увидел знак "уступи дорогу" или "конец главной дороги" ... может конечно качество видео не позволяет... хз.
И какая может быть обоюдка, если он создал помеху ТС, движущемуся по главной???
Просто у него есть некие смягчающие вину обстоятельства:
-он заканчивал манёвр, когда в его поле зрения появилась легковушка
-легковушка двигалась с нарушением скоростного режима, что затруднило водителю фуры вовремя среагировать
-водитель легковушки изменил траекторию движения, выехав частично на встречку, вместо того чтобы затормозить чтобы избежать ДТП, и тем самым подставился под удар фуры. Если бы он не выезжал на встречку, то сам бы протаранил фуру
-возможно на его дороге по каким-то причинам не было установлено знаков "уступи дорогу" или "конец главной дороги"
ХЗ правда зачем это было делать, но он что-то доказал себе и другим, наверно.
Молодец х@ле