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Яжеправ! В Петрозаводске водитель кроссовера атаковал фуру

Яжеправ! В Петрозаводске водитель кроссовера атаковал фуру

Автор:
17 ноября 2022 13:01
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   не уступил   фура   
1839
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На перекрёстке улиц Гвардейской и Ключевой произошло столкновение кроссовера и тягача с полуприцепом. Водитель легковушки двигался по главной дороге и до последнего надеялся проскочить пред большегрузом.

Источник:

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   не уступил   фура   
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45  комментариев
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5k
livaneth 2 часа назад
Как мне говорил мой инструктор
"право приоритетного проезда положено давать, когда ты на второстепенной. Но право приоритетного проезда не положено брать силой, когда ты на главной."
И еще хорошая фраза
"На дороге не надо быть правым. На дороге надо быть умным"
Не знаю, написано ли это где-то в правилах, тем более в таких формулировках.
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31k
Юр21 18 минут назад
Он в принципе был прав, вот такую эпитафию и напишут на нагробье...
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11k
Джон Уик 19 минут назад
Кая то странная главная дорога у машины.
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2k
Александр 20 минут назад
Торопыге следовало ехать по синей траектории, но он выбрал красную, выехав на полосу встречного движения
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102
KE2646 Полчаса назад
Яжеправ! В Петрозаводске водитель кроссовера атаковал фуруПосмотреть
Яжеправ! В Петрозаводске водитель кроссовера атаковал фуру
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45k
Максим Т. 39 минут назад
Водитель кроссовера: "Понимаете - я недавно за рулём, опыта мало, думал, проскочу...".
Водитель фуры: "Ну, я тридцать лет за рулём. У меня хрен проскочишь!"...
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26k
Юрьевич 43 минуты назад
Молодец, что тут сказать. Только на такой скорости он и сам бы, без фуры, улетел.
И при этом, у водителя фуры, на основании этого видео, есть хоть и очень небольшой, но шанс отмазаться на обоюдку. Кроссовер двигался явно с превышением скорости и когда он появился в поле зрения водителя фуры, тот уже был на перекрёстке. Чтобы избежать столкновения, ему бы пришлось применить экстренное торможение, которое создало бы опасную обстановку на дороге. Экстренное торможение на гружёной фуре, да ещё на скользкой дороге, приводит к непредсказуемым результатам.
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22k
Inter 47 минут назад
лезть под фуру-так себе занятие,я бы не полез,но фуристы,суки,пользуются этим, нарушая всякую безопасность.. мог бы фурист начать тормозить перед перекрестком-виден у него знак замного..нет [мат] типа я большой мне похер,все пропустят!!
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519
Дмитрий 54 минуты назад
В принципе, водитель легковушки может поднять дофига бабла. Ведь он может сказать, что в салоне было 3 айпада, 4 айфона и все разбились...
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1k
Алексей 54 минуты назад
Штурман подвёл. Видимо сказал "левый ноль один", а нужно было "тормоз левый пять". Хотя может быть им нужно было по прямой в дом, а тут фура подрезала.
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14k
Jearom 56 минут назад
Надо было назвать "Когда у тебя мятый правый бок и тут - такой шанс оплатить ремонт"
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1k
Killa 56 минут назад
Таких долбаков, которые прут до конца, только потому что они правы, дохера. Никто из них не думает о последствиях
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2k
Александр 58 минут назад
Есть мнение, что большегруз был на перекрестке до того как торопыга въехал на оный.
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16k
Александр Час назад
Ускорился чтобы опередить фуру и не вписался в поворот.
ХЗ правда зачем это было делать, но он что-то доказал себе и другим, наверно.
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17k
Вася Час назад
если бы перед пересечением на пути фуровода был знак "уступи дорогу", было бы понятней, или знак есть, но не видно ?
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30
Aleksey Час назад
В смысле прав?! а нет, тут четко видно что водитель легкового автомобиля пересекал перекресток по встречной полосе.
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50k
dima423 2 часа назад
мне кажется если бы даже не фура, он бы и сам в кювет ушел) А фуровода даже как то жаль...)
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3k
ProstoBoBka 2 часа назад
Я за соблюдение ПДД, но тот водитель черной авто полный олень... На такой скорости поворачивать, не было бы фуры, то улетел бы через бордюр...
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8k
GROMOZEKA 2 часа назад
Ну чё, доказал жеъ
Молодец х@ле
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2k
Дмитрий 2 часа назад
Если бы фурщиков наказывали хотя бы за 10% нарушений, которые они допускают (а нарушают они регулярно на лишение), на дорогах стало бы гораздо безопаснее.
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23k
Serg2001 2 часа назад
Вот сколько на самом деле, мягко говоря, недалёких людей... Этот похоже физику вообще не учил в школе... Решил, что законы, прописанные в ПДД, важнее законов физики.
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