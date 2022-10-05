Слона-то он и не приметил: момент столкновения с троллейбусом в Туле

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На улице Пузакова в Туле водитель кроссовера Haval повернул налево, не пропустив встречный троллейбус.
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Оба транспортных средства получили значительные повреждения.
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АНТИФИШКИ
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Метки: аварии авто авто аварии видео дтп не уступил троллейбус
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но кем надо быть, что просто начать поворачивать перед автобусом ?