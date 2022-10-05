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Слона-то он и не приметил: момент столкновения с троллейбусом в Туле

Слона-то он и не приметил: момент столкновения с троллейбусом в Туле

Автор:
05 октября 2022 14:21
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   не уступил   троллейбус   
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На улице Пузакова в Туле водитель кроссовера Haval повернул налево, не пропустив встречный троллейбус.

Источник:

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   не уступил   троллейбус   
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5  комментариев
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2k
Bob 3 часа назад
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4k
perekrestok Полчаса назад
Даже интересно стало что сказал или написал водитель Хавала? Автобус днем с расстояния 10 метров трудно не заметить.
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35k
Опаньки 3 часа назад
всегда в авариях есть элемент невнимательности...

но кем надо быть, что просто начать поворачивать перед автобусом ?
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6k
GROMOZEKA 3 часа назад
НепроHAVAL маневра
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66k
Вит Z 3 часа назад
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Олег

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