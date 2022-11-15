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Бумажный кулёк: сертифицированный алкотестер казахстанской полиции

Бумажный кулёк: сертифицированный алкотестер казахстанской полиции

Автор:
15 ноября 2022 11:16
Сообщество : Автомир
Метки: Прикол   Юмор   авто   автоюмор   алкотестер   видео   гибдд   инспектор   
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Автомобилистка из города Алтая сняла забавное видео. Инспектор свернул в кулёк листок бумаги, а потом попросил подышать в него девушку.

Источник:

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Метки: Прикол   Юмор   авто   автоюмор   алкотестер   видео   гибдд   инспектор   
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10  комментариев
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11k
♚ Мрачный Жнец ♚ 2 часа назад
Да он даже кульки не научился скручивать...
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11k
кот базилий 12 минут назад
Мог бы и фуражку предложить, если она у него есть, на постах они и кружку давали дышать из которой чай пьют. Наверно считают это остроумным. Выгнать это пи...ра со службы нах.
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16k
Bill 2 часа назад
Ну и что тут такого? Меня так часто проверяли в Южной Корее.
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72k
Viktor 2 часа назад
Неужели приятно нюхать чей-то выхлоп? А ковид?
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5k
Copycat 2 часа назад
ну что могу сказать народ у нас в казахстане смекалистый) из подручных средств что угодно соорудят (чаще всего правда сооружают откаты)
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6k
Алексей 2 часа назад
Ну необычность тут разве что в бумажном кульке, так как обычно для этого используют стакан. Но способ так-то старый и рассмешить мог разве что кого-то недавно вылезшего из глухой пещеры.
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2k
Сергей 2 часа назад
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2k
Оксид Бетона 3 часа назад
Глупый полицейский. Сказал бы - новая модель алкотестера, из натуральных материалов, лакшери стайл, подудите в кожаную трубочку.
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