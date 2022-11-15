Бумажный кулёк: сертифицированный алкотестер казахстанской полиции

417
1
1
Автомобилистка из города Алтая сняла забавное видео. Инспектор свернул в кулёк листок бумаги, а потом попросил подышать в него девушку.
"Нет запаха. Просто убедился, что трезвая, и все"
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Инженеры от Бога в деле, или порция гениальных доработок авто
- Починили: пугающие и устрашающие кадры из автомастерских
- На Урале во время погони за пьяным водителем экипаж ДПС столкнулся с фурой. Один из полицейских получил смертельные травмы
- Автомобильные мемы для тех, кто привык относиться ко всему с лёгкой иронией
- И так сойдёт: убойные примеры бюджетного ремонта автомобилей
Новости партнёров
реклама